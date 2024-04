Ciolacu, disperat să renunţe Piedone. I-a găsit ”locul”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că locul lui Cristian Popescu Piedone nu poate să fie decât ca primar, în continuare, la Sectorul 5, în echipa social-democrată.

Ciolacu a fost întrebat dacă urmează negocieri cu primarul Cristian Popescu Piedone pentru retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei.

„Nu, nu am cerut acest lucru şi nici nu îmi permit să o fac. Eu am transmis un mesaj, împreună cu doamna Gabriela Firea, împreună cu toţi colegii mei primari de sector sau candidaţi pentru primăriile de sector, să vedem ce este mai important pentru bucureşteni şi mai puţin important pentru noi, ca şi oameni politici sau ca persoane fizice. Şi cred că în această echipă este locul şi domnului Cristian Popescu Piedone, pentru a construi ceva pentru Bucureşti”, a zis Marcel Ciolacu.

Ciolacu a subliniat că „locul lui Cristian Popescu Piedone în această echipă nu poate să fie decât ca primar, în continuare, la Sectorul 5”.

„Eu nu îndemn pe nimeni. Fiecare dintre noi decidem ce avem de făcut. Fiului meu îi creez oportunităţi, fiindcă ăsta e rostul meu de tată. Decizia îi aparţine fiului meu, este cât se poate de simplu. Cred că îi uităm din această ecuaţie pe bucureşteni. Bucureştenii decid. S-a dus vremea când politica se decidea într-un birou şi pe urmă, după câţiva ani, apăreau imaginile. S-au dus acele vremuri. Bucureştenii vor decide ce e mai bine pentru ei. Eu am vorbit ce este mai bine pentru bucureşteni. Un proiect, o viziune cu Daniel Băluţă, cu Robert Negoiţă, cu Gabriela Firea. Toată lumea are loc în această construcţie. (…) Sunt ferm convins că şi domnul Piedone are loc în această construcţie. Trebuie să vedem împreună ce este mai bine pentru Bucureşti. Trebuie să depăşim orgoliile personale. (…) Decizia aparţine fiecăruia”, a completat preşedintele PSD, întrebat dacă afirmaţiile sale sunt un îndemn pentru Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei.

Marcel Ciolacu s-a arătat sigur că „viitorul primar al Capitalei va fi Gabriela Firea”.

Cu o zi inainte, Ciolacu a făcut un apel la Cristian Popescu Piedone şi i-a cerut să nu existe orgolii şi să se aşeze la masă pentru a construi ce este „cel mai bine pentru Bucureşti”.

„O să îmi permit, prin intermediul dumneavoastră, să fac un apel şi la un alt prieten de-al meu, prieten de-al fratelui meu, cunoştinţă de peste 30 de ani, Cristian Popescu Piedone. Cred că în viaţă trebuie să ne aşezăm la masă, să nu avem orgolii şi să reuşim, cum a reuşit această echipă la Sectorul 2, să construim ce este cel mai bine pentru Bucureşti. Experienţa, determinarea, profesionalismul de care a dat dovadă atunci când a fost primar general al Capitalei Gabriela Firea confirmă faptul că este cea mai bună candidată în acest moment pentru fotoliul de primar general. Sunt ferm convins că domnul Piedone va primi mesajul meu şi împreună vom depăşi orgoliile şi vom trece la un mod în care trebuie să construim”, a afirmat Marcel Ciolacu, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Rareş Hopincă la funcţia de primar al Sectorului 2 din partea PSD – PNL.