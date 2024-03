Cîrstoiu, despre retragere: „Să-şi vadă de treaba lor”

Candidatul PSD – PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a reiterat vineri că nu are de gând să se retragă din cursa electorală, subliniind că va merge până la capăt, dar există „grupuri de interese” care „alimentează” o astfel de informaţie pentru că „le este teamă”.

„Nu mă retrag din nicio cursă şi vreau să le spun acelor grupuri de interese care alimentează public o astfel de informaţie să-şi vadă de treaba lor. Eu înţeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă şi merg până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată o luptă cu viaţa unui om, acum e o luptă pentru sănătatea oraşului, sunt candidatul PSD – PNL şi aşa vom merge”, a transmis Cîrstoiu.

Întrebat ce strategie va aborda pentru a-i învinge pe rivalii săi, Cristian Popescu – Piedone şi Nicuşor Dan, poziţionaţi mai bine în sondaje, Cîrstoiu a afirmat că nu vede competiţia aceasta ca pe un război, iar scopul său este acela de a schimba ceva în Capitală.

„Eu îmi transmit mesajul către cetăţeni, eu nu o văd ca pe un război, ca pe o luptă, nu mă războiesc cu cetăţenii acestui oraş, nu mă lupt cu cetăţenii acestui oraş. Din punctul meu de vedere, eu îmi transmit mesajul, al unui om care chiar vrea să schimbe ceva în Capitală”, a explicat el. „Pe 9 iunie mă veţi felicita”, a completat Cătălin Cîrstoiu.

El a menţionat că există un program pentru Bucureşti, elaborat de oameni cu expertiză în domeniile lor de activitate.

„Este un program pentru Bucureşti, făcut în baza opiniei pe care o am de la oamenii care sunt experţi în domeniile lor de activitate. În egală măsură, avem programele celor două partide, sunt 10 domenii de activitate majore pentru Capitală şi sunt structurate în funcţie de preferinţele cetăţenilor. Vom face nişte mese rotunde cu echipele din fiecare domeniu, pentru că vrem să facem o lansare în dezbatere publică, în care partenerul nostru va fi media, în aşa fel încât să validăm dacă opinia noastră este corectă pentru Capitală. După ce vom termina aceste mese rotunde, vom face lansarea proiectului pentru Bucureşti. Nu vrem să venim cu minciuni, vrem să venim cu lucruri corecte şi cu lucruri etapizate pe fiecare moment de execuţie, pe fiecare etapă din proiect, astfel încât cetăţeanul să ştie. Nicuşor Dan spunea: a doua zi după ce merg la Primărie o să avem apă caldă. nu a fost aşa. Eu nu am să spun asta, am să spun cum vom face să avem apă caldă”, a susţinut managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.