Ciucă îi mai dă un brânci lui Cîțu: „Este o chestiune de onoare”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, preşedinte al Senatului, a declarat, miercuri, cu privire la o demisie a lui Florin Cîţu din grupul parlamentar al PNL că este o „chestiune de onoare” şi că speră „să se ducă până la sfârşit”.

„Este o chestiune pe care am discutat-o în prima zi cu domnul Florin Cîţu şi consider că este o chestiune de onoare. Onoarea este personală şi sper să se ducă până la sfârşit. (…) V-am spus cum o consider, cum o văd încă o dată, este doar o chestiune de onoare care nu ţine doar de persoana cuiva anume, indiferent cum se numeşte şi ce funcţie are, este o chestiune care lasă avantajele sau aspectele personale de-o parte şi trebuie să vadă interesul partidului”, a afirmat Ciucă la Parlament, întrebat despre o demisie a lui Florin Cîţu din grupul parlamentar al PNL, în urma ridicării imunităţii sale de senator.

El a precizat că dacă Florin Cîţu nu va demisiona din grupul senatorilor PNL, subiectul va fi analizat de conducerea partidului.

„Dacă nu va renunţa la această situaţie, este un subiect de analiză la nivelul conducerii partidului şi a Biroului Politic National, la nivelul grupului senatorilor PNL, pe care o vom lua ulterior. (…) Discutăm toate aceste chestiuni, le analizăm şi luăm decizia”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El a reiterat că dosarul DNA în cazul achiziţiei de vaccinuri anti-COVID în care este implicat Florin Cîţu dăunează imaginii PNL.

„Florin Cîţu a fost preşedintele PNL, este membru al Partidului Naţional Liberal şi sigur că există o problemă de imagine, dar PNL, aşa cum a procedat de fiecare dată, şi în această situaţie va vota pentru ridicarea imunităţii parlamentare astfel încât să lăsăm justiţia să-şi facă datoria”, a subliniat liderul PNL.

De asemenea, cu privire la o implicare a comitetului existent la acea vreme pe zona de vaccinare, care se afla în subordinea Ministerului Apărării, Nicolae Ciucă a precizat că nu avea CNCAV niciun fel de atribuţii în achiziţia de vaccinuri.

„Absolut deloc, CNCAV, la vremea respectivă, nu a făcut altceva decât să coordoneze derularea vaccinului propriu-zis şi evidenţa populaţiei vaccinate, nu a avut niciun fel de implicare în acest demers şi nici nu avea cum”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Plenul Senatului a aprobat, miercuri, solicitarea DNA referitoare la începerea urmăririi penale în cazul fostului premier Florin Cîţu, în prezent senator, acuzat de abuz în serviciu în dosarul vaccinurilor anti-COVID.