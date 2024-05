Clotilde a trimis DGA la Poliția Locală

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție au descins, joi dimineață, la sediul Poliției Locale Sector 1 din Calea Griviței nr. 208-210. Aceștia au ridicat 12 polițiști locali de la Serviciul Ordine Publică și de la Biroul Circulație Rutieră, care sunt cercetați pentru fapte de corupție, anunță Primăria sectorului 1.

Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri penale făcute în urmă cu câteva luni de către primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, care avea suspiciuni că aceștia săvârșeau acte de corupție.

“Mai știți proiectul european prin care am implementat măsuri anticorupție în primărie și pentru care am fost trimisă în judecată în urma unei plângeri PSD? Astăzi își arată primele rezultate concrete. În acest moment sunt percheziții ale ofițerilor Direcției Generale Anticorupție la sediul Poliției Locale Sector 1 din Calea Griviței nr. 208-210. Sunt vizați peste 12 polițiști locali de la Serviciul Ordine Publică și de la Biroul Circulație Rutieră. Dosarul a fost deschis ca urmare a unei plângeri penale pe care am făcut-o în urmă cu mai multe luni, aveam suspiciuni de corupție și șpagă în cazul unor polițiști locali care au fost angajați în timpul administrațiilor PSD și PNL. Am dat atunci dispoziții actualei conduceri a Poliției Locale Sector 1 să ofere tot suportul ofițerilor DGA, documente și informații, pentru a obține probele necesare și a eradica rapid această problemă”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Ancheta este realizată de ofițerii DGA sub coordonarea unui procuror. Polițiștii locali ai Sectorului 1 implicați în acest caz de corupție vor fi suspendați din funcții.

“Plicurile, intervențiile, nepotismele, comisioanele și șpăgile sunt de netolerat în democrație. Așa se reformează cu adevărat instituțiile statului”, a mai precizat primarul Clotilde Armand.