Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe

Zonele vizate de avertizare

Potrivit ANM, până la ora 10:00, codul galben de ceaţă este valabil pentru mai multe localităţi din judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud. Printre acestea se numără:

Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca

Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus

Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu-Mihăieşti

Alte avertizări cod galben sunt valabile până la ora 9:00 pentru zona depresionară a judeţului Harghita (inclusiv Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic și altele) și pentru judeţul Maramureş (Târgu Lăpuş, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică).

Recomandări pentru șoferi

În toate aceste zone se va semnala ceaţă care poate reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Autorităţile recomandă reducerea vitezei, păstrarea unei distanţe mai mari între vehicule și folosirea corespunzătoare a luminilor.