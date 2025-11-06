Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe

Meteorologii au emis cod galben de ceață în mai multe județe, inclusiv Cluj, Sălaj și Harghita. Vizibilitatea este redusă, sub 200 m, izolat sub 50 m.

De Bianca Dumbraveanu
Sursa FOTO: Pexels

Meteorologii au emis avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe, unde vizibilitatea este redusă, iar circulaţia poate fi îngreunată. Șoferii sunt sfătuiţi să circule cu atenţie sporită și să folosească luminile corespunzătoare pentru a evita accidentele.

Zonele vizate de avertizare

Potrivit ANM, până la ora 10:00, codul galben de ceaţă este valabil pentru mai multe localităţi din judeţele Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud. Printre acestea se numără:

  • Cluj: Gherla, Apahida, Căşeiu, Bonţida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câţcău, Vad, Dăbâca
  • Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus
  • Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu-Mihăieşti

Alte avertizări cod galben sunt valabile până la ora 9:00 pentru zona depresionară a judeţului Harghita (inclusiv Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic și altele) și pentru judeţul Maramureş (Târgu Lăpuş, Cupşeni, Coroieni, Vima Mică).

Recomandări pentru șoferi

În toate aceste zone se va semnala ceaţă care poate reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Autorităţile recomandă reducerea vitezei, păstrarea unei distanţe mai mari între vehicule și folosirea corespunzătoare a luminilor.

