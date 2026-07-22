Limitele juridice ale administrației locale și apelul către Washington

În mesajul său, primarul a precizat că echipa sa a analizat „toate căile disponibile”, concluzia fiind clară: „Nu avem autoritatea juridică independentă necesară să aplicăm acest mandat de arestare”. În ciuda acestui impediment local, Zohran Mamdani a transferat responsabilitatea către autoritățile naționale, cerând ferm intervenția acestora. „Guvernul federal, în schimb, o are și-i cer să se alăture CPI și să aplice acest mandat”, a declarat primarul New Yorkului.

Reacția președintelui Donald Trump și poziția Curții Penale Internaționale

Demersul primarului intră în contradicție directă cu asigurările date de la nivelul Casei Albe. Luni, președintele american Donald Trump a garantat că Benjamin Netanyahu, pe care îl consideră un aliat cheie în lupta împotriva Iranului, nu va fi arestat în Statele Unite, criticându-l totodată aspru pe Mamdani pentru declarațiile sale, scrie news.ro.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Mandatele de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu au fost emise în 2024 de Curtea Penală Internațională de la Haga, acuzațiile vizând crime de război și crime împotriva umanității. Acestea ar fi fost comise în contextul ofensivei israeliene de represalii din Fâșia Gaza, declanșată după atacul fără precedent lansat de Hamas pe 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului.

Acuzații reiterate și răspunsul oficial al Israelului

În aceeași înregistrare video, primarul New Yorkului și-a menținut poziția, reluând acuzațiile pe care le formulase inițial într-un articol publicat sâmbătă în cotidianul The New York Times. „Oricine, cu ochii săi, cu inima sa, cu conștiința sa, ar trebui să recunoască ravagiile pe care el le-a cauzat și să înțeleagă că el trebuie să se înfățișeze la tribunal”, a afirmat Mamdani referindu-se la liderul israelian.

El a subliniat că împărtășește viziunea CPI potrivit căreia Netanyahu trebuie judecat pentru crimele comise, adăugând că ar proceda la fel față de oricine altcineva inculpat de instanța internațională. În replică la aceste afirmații publice, biroul premierului Netanyahu a condamnat categoric acuzațiile aduse de primarul american.

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