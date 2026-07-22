Catedrala Mîntuirii Neamului, pe dedesubt

După ce am ratat toate evenimentele desfășurate la Catedrala Mîntuirii Neamului (Vizita Papei, sfințirea picturii), am primit o invitație să mă alătur unui grup de vizitatori (și turiști curioși și credincioși) la o vizită prin marele lăcaș bisericesc al României, cel de copleșitoare dimensiuni. Nu intenționez să pun în discuție importanța sau semnificația. Sunt prea mic și necunoscător. Dar nu mă pot preface că n-am văzut.
La Catedrala Mîntuirii Neamului încă se lucra din greu la partea decorativă. Mulți pereți acoperiți de schele. Se mai lucra la montajul de imagine rituală confecționată din mozaic. Adică pictura care fusese sfințită și care pe alocuri nu există nici acum. Șantier în toată regula. Pe jos apă peste tot care să mai domolească praful.
Etajul inferior, unde ar trebui să fie amenajat o altă biserică pentru serviciile diurne în dimensiuni ceva mai mici, totul era neamenajat. Se află doar în faza betoanelor decofrate. Cu un muncitor îngăduitor am coborît și mai jos. Alte spații cu diverse destinații rămase tot la faza de betoane decofrate. Aproape încă o jumătate de edificiu departe de a fi terminat.
Pentru o clipă m-a fulgerat gîndul la epopeea Sagrada Familia. Apoi, cu mintea mea de credincios neinițiat într-ale construcției de edificii de cult, am zis că mai durează cîțiva ani. Trei sau patru, dacă nu opt sau zece. Asta sunt obligat să o scriu. Imaginile luate cu telefonul ar putea fi o DOVADĂ. Celelalte țin de eternitate.
17 comentarii
Acoperirea cu aur este un obicei zigunesc, BOR a devenit BOT sau Inexistentul este mare amator de aur ?
Nu e aur. E galben. E culoarea lui Dumnezeu. Vezi că si steagul Vaticanului este alb-galben. Stai jos, nota 4.
„Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridică,
Și întreabă de ce țara a rămas așa de mică
Și Câmpia Tordei triste îi răspunde lui cu jale:
„Fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei-Tale!”
Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii,
Că intimidează țara cu guverne provizorii,
Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul:
Totuși, unde au fost românii, când a fost tăiat Viteazul?”
Capul de la Torda, Adrian Paunescu
„… Pentru câini viaţa-n veci va fi aspră şi grea…
Câine şchiop, eu te plâng că spinarea ţi-au frânt,
Dar de ce ai fugit să cerşeşti pe şosea?” Adrian Paunescu
Au turcii dar și arabii un proverb: „Când casa este construită și terminată, vine moartea” / „Ev yapılıp bitince ölüm gelir”. Zice despre impermanență și destin, observă ironia punctului culminant și grevează obiectivul cu superstiția lucrului incomplet: un cui nebătut, un colț nevopsit care să păcălească destinul..da’ parcă azi aduce mai mult cu amenajarea ‘orașului rachetelor’ din Kermanshah-Iran. Dacă are în proiect comunicare cu Casa Poporului e clar.
„Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciuni”.
tomlin se intreba cum niste crestini pot injura…
Eu m-am intrebat mereu cum niste oameni cu crucea in mana au vanat alti oameni?… Cum in zilele noastre trebuie sa existe lege pentru a impiedica rabufnirea urii din suflete pacatoase?
Ce legătură are mastodontul dumneavoastră de alt mastodont (alaturat „casa poporului” salasul clanurilor politice), cu învățăturile lui Isus ?, deși sunt creștin ortodox, cred ca niciuna, „nu-ți fa bunuri lumești, fără lăcomie, mândrie, naravuri de mândrie, aroganță…”, sfatul lui Isus catra ucenici, luați cu voi, doar încălțări si hainele er pe voi, sa mâncați ce mănâncă si oamenii care va găzduire, sa dormiți undr si cum dorm oamenii aceia!. Aroganță, Isus – construiți credința in sufletele oamenilor, ca acolo este adevărata slujire spirituală a omului. Milioane de copii si săraci, flamanzi sau in sărăcie, asta este realitatea in țara madtodontilor construiți de BOR, care primesc sfaturi doar de „speranță „, in timp ce „Sfântul BOR „, este vândută „politicului, care, n7 spună „când a avut „Isus vreodată in perioada cunoscută, seu a acceptat vreo relație sau legătură cu „conducătorii politici ai vremii lui” ?. Mândrie și aroganță nemasurata, o spun fără frică, pentru ca, este adevărul ascuns omului de rând cu multă grijă
Ambele costa mai putin daca le pastrezi, decat daca le demolezi. Cladiri oribile, de neam .rost, pastrati simbolurile lipsei de bun gust de la Ceausila la Fii Rea
Poate mai puțin dacă le păstrezi? Ai luat in calcul sumele imense care se vor acumula an de an pentru întreținerea mastodontului, pentru in popor care mai mult se zbate in sărăcie decât trăiește decent material si ginsncisr
Calculele au fost facute de cine trebuie, cei „in masura”, eu doar am adus aminte de … Altfel, casele unor inexistenti: poporul roman si zeitatea unui popor pe care romanii il urasc de muarte (poporul, nu zeitatea) !
Catedrala nu poate fi decat o copie a celui care o pastoreste de la cel mai inalt nivel: smecherie totala !
Catedrala Manuirii Neamului, 84% din pop.ulatie crede si nu cerceteaza !
balaurii astia da teleorman te ingroapa pa saitu asta ca nu te mai gaseste nimeni. Aici sajunge can ati vinzi casa, ca sati cumperi damancare
de pe … linia de centura
Literar gândind, precum partea foarte ortodoxă a electoratului, dacă Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR, gestiona autostrăzile, atunci era deja funcțională A3 între Ploiești și Brașov, iar Muzeul Național de Istorie n-ar mai fi stat în reparații din 2002 (!) încoace.
Corect. Foarte buna observatie! Da, ce se intampla cu Muzeul National de Istorie Nationala este o ..rusine nationala!
Cu ce bani facea nefacuta ? Un consortiu de banci a refuzat imprumutul de 60 miliarde euro, toata cheltuiala pe 20 de ani pentru constructie si exploatare fara plata pentru circulatia pe ea, ca asa-i la socialistii de romani: moka. Bancile n-au dat imprumutul pentru ca nu se putea recupera ! In Franta se plateste 10 euro la 100 km, iar in Ungaria vigneta pe 1 an costa 1.150 lei. Tuasu popa Dan Ilie n-a facut vreodata ceva, popimea este platita de la buget, 60.000 de salariati, desi le-au fost retrocedate toate averile manastiresti. Dan Ilie il serveste pe Inexistent, nu poporul roman, asa ca, plimba ursul de aici !