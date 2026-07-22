Terminalului de cereale Canopus din Portul Constanţa, extins printr-o investiție de 23 de milioane de euro

Terminalul își dublează practic capacitatea de depozitare, ajungând la 180.000 de tone, proiectul fiind susținut în proporție de 35% din resurse proprii, restul printr-un credit bancar.

„Investiția, în valoare de 23 milioane euro, fără TVA, a fost realizată de filiala Canopus Star SRL Constanța, finanțarea proiectului fiind asigurată în proporție de aproximativ 35% din resurse proprii, diferența fiind finanțată printr-un credit bancar”, se precizează în comunicat.

Canopus Star SRL Constanța, unul dintre cei trei operatori portuari ai Grupului TTS din portul Constanța, este un joint-venture având ca acționari TTS (Transport Trade Services) S.A. și Cargill Agricultură SRL, specializat în operarea de produse agricole.

Lucrările au început pe data de 20 ianuarie 2025 și s-au finalizat în această lună.

Investiția reprezintă 6 celule cu o capacitate de depozitare de 11.000 tone fiecare, 5 celule buffer cu o capacitate de depozitare de 825 tone fiecare, un nou punct de preluare marfă de la unități fluviale, echipamente pentru unul din cele două puncte noi de descărcare camioane, echipamentele necesare (benzi, elevatoare) care să deservească fluxurile de marfă și conexiunile cu vechiul terminal și 3 cântare pe fluxul de încărcare a navelor, se arată într-un comunicat al companiei.

Transport Trade Services își organizează activitatea pe trei segmente:

expediție de mărfuri

transport fluvial

operare portuară

Furnizorul principal de servicii logistice integrate de pe Dunăre, Transport Trade Services (TTS), are peste două decenii de activitate.

Compania și-a început activitatea în 23 ianuarie 1997 sub forma unei case de expediții.

Ulterior, s-a dezvoltat prin achiziții de companii de transport fluvial, companii de operare portuară și terminale portuare situate pe Dunăre, atât în Portul Constanța, cât și în Ungaria și Austria.