Fermierii solicită o întâlnire de urgență cu ministrul Diana Buzoianu pentru debirocratizarea avizelor de mediu

Fermierii din Alianța pentru Agricultură și Cooperare au trimis o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, solicitând o întâlnire tehnică urgentă pentru a discuta debirocratizarea legislației de mediu.

Stefan Lupu - Reporter special
Fermierii solicită o întâlnire de urgență cu ministrul Diana Buzoianu pentru debirocratizarea avizelor de mediu

Fermierii din Alianța pentru Agricultură și Cooperare au trimis o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, solicitând o întâlnire tehnică urgentă pentru a discuta debirocratizarea legislației de mediu.

Asociațiile de fermieri reunite în Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) i-au adresat o scrisoare deschisă ministrului Mediului, Diana Buzoianu, prin care solicită de urgență o întâlnire tehnică de lucru. Agricultorii sunt nemulțumiți de termenele foarte mari necesare pentru emiterea actelor de reglementare în domeniu și cer soluții rapide axate pe simplificare și digitalizare.

Nemulțumirile fermierilor și impactul birocrației

Reprezentanții sectorului agricol atrag atenția că obținerea unui aviz sau a unei autorizații de mediu ori de gospodărire a apelor a devenit o procedură excesiv de birocratică. Potrivit acestora, se solicită informații care îngreunează inutil procesul, ajungându-se în situații absurde în care documentațiile depuse în luna martie sunt aprobate abia după patru sau șase luni. Din cauza acestor întârzieri, fermierii sunt forțați să funcționeze luni de zile cu autorizațiile expirate, ceea ce creează blocaje majore în desfășurarea normală a activităților economice, scrie news.ro.

În contextul în care un nou proiect de lege privind modificarea actelor normative din domeniul protecției mediului a fost pus în transparență decizională pe 14 iulie 2026, fermierii avertizează că noile reglementări ar putea alimenta stări conflictuale între mediul urban și cel rural sau între dezvoltatorii imobiliari și exploatațiile agricole. Aceștia se tem de caracterul punitiv și de efectul șicanator al legii, care ar putea genera costuri și activități de apărare nejustificate în sarcina agricultorilor.

Soluțiile propuse: Simplificare, claritate și digitalizare

Pentru a debloca situația, asociațiile semnatare – PRO AGRO, LAPAR, UNCSV și Asociația Forța Fermierilor – solicită organizarea unei întâlniri în format fizic, în perioada de consultare publică, la care să participe directori de specialitate, secretari de stat, dar și oficiali din Ministerul Agriculturii. Fermierii propun debirocratizarea urgentă prin simplificarea procedurilor de reavizare anuală pentru exploatațiile care nu și-au modificat procesele tehnologice și implementarea unui sistem de atenționare înainte de expirarea valabilității documentelor.

Deși subliniază că nu contestă obiectivele de mediu asumate de România și obligațiile derivate din legislația europeană, reprezentanții AAC cer ca normele să fie clare, concise și previzibile. Aceștia își doresc un cadru legislativ transparent, care să elimine posibilitatea interpretărilor neunitare și abuzive în teritoriu, protejând astfel fermierii de sancțiuni disproporționate sau de deschiderea nejustificată a unor dosare penale.

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2 comentarii

  1. Categoric, la anul va aparea o noua trupa de „trap” la Nibiru : „DIANA SI FERMIERII” !

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  2. rolul sau este Mercosur, deci fara agricultura in Romanie doar produse din culturi intensive si soia modificata genetic…

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