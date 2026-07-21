Diana Buzoianu anunță că aproape 60% din bugetul programului Rabla a fost deja atribuit

Un start bun și fonduri epuizate rapid

Programul Rabla 2026 a debutat oficial luni, 20 iulie, iar cererea a fost cu mult peste așteptările inițiale. Conform declarațiilor Dianei Buzoianu de la rfi.fr, aproximativ 30% din bugetul final a fost cheltuit încă din prima oră de la deschiderea platformei informatice pentru înscrierea dosarelor.

În prezent, aproape 60% din bugetul total a fost deja rezervat pentru solicitanți. Un aspect notabil este epuizarea completă a fondurilor destinate achiziționării de motociclete, un segment de piață care a atras un număr record de cereri în acest an. Cu toate acestea, ministrul interimar a precizat că mai există buget disponibil pentru cetățenii care vizează achiziția de autovehicule pur electrice, hibride și plug-in hibride.

Pentru a răspunde proactiv acestei cereri crescute și pentru a susține interesul constant al populației, autoritățile au decis anterior lansării să suplimenteze bugetul alocat programului, crescându-l de la 200 de milioane de lei la 300 de milioane de lei. Această decizie s-a dovedit a fi esențială pentru a acoperi volumul uriaș de accesări din primele zile.

Impactul asupra mediului și calității aerului

Oficialii guvernamentali subliniază că acest ritm susținut de înnoire a parcului auto național va contribui semnificativ la reducerea poluării, în special în marile aglomerări urbane, unde traficul intens afectează calitatea aerului.

Scoaterea din circulație a mașinilor vechi, cu un grad ridicat de uzură și emisii toxice, reprezintă un pas important pentru alinierea României la standardele și țintele europene privind reducerea emisiilor de carbon. Succesul programului din acest an indică și o schimbare a mentalității românilor în privința mobilității urbane, tot mai mulți orientându-se către vehicule eco-friendly, stimulați și de dezvoltarea treptată a infrastructurii naționale de stații de încărcare, care prinde din ce în ce mai mult teren./

Valoarea ecotichetelor în ediția 2026

Românii care doresc să își caseze mașinile vechi pot beneficia de următoarele prime de casare (ecotichete), valoarea acestora fiind corelată cu tipul de propulsie ales, pentru a încuraja tehnologiile verzi: 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric; 15.000 de lei pentru o mașină nouă plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică; 12.000 de lei pentru un vehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 de lei pentru un vehicul nou cu motorizare termică tradițională sau pentru achiziționarea unei motociclete standard.

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