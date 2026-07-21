Diana Buzoianu anunță că aproape 60% din bugetul programului Rabla a fost deja atribuit

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat pentru rfi.fr că programul Rabla 2026 se bucură de un succes major, aproape 60% din buget fiind deja atribuit la scurt timp după lansarea de pe 20 iulie.

Stefan Lupu - Reporter special
Diana Buzoianu anunță că aproape 60% din bugetul programului Rabla a fost deja atribuit

FOTO: Facebook / Diana Buzoianu

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat pentru rfi.fr că programul Rabla 2026 se bucură de un succes major, aproape 60% din buget fiind deja atribuit la scurt timp după lansarea de pe 20 iulie.

Interesul românilor pentru înnoirea parcului auto rămâne la cote ridicate, a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, într-un interviu acordat postului de radio rfi.fr. La scurt timp de la lansarea ediției din 2026 a programului Rabla, fondurile alocate au fost solicitate într-un ritm accelerat, demonstrând dorința cetățenilor de a opta pentru vehicule mai puțin poluante.

Un start bun și fonduri epuizate rapid

Programul Rabla 2026 a debutat oficial luni, 20 iulie, iar cererea a fost cu mult peste așteptările inițiale. Conform declarațiilor Dianei Buzoianu de la rfi.fr, aproximativ 30% din bugetul final a fost cheltuit încă din prima oră de la deschiderea platformei informatice pentru înscrierea dosarelor.

În prezent, aproape 60% din bugetul total a fost deja rezervat pentru solicitanți. Un aspect notabil este epuizarea completă a fondurilor destinate achiziționării de motociclete, un segment de piață care a atras un număr record de cereri în acest an. Cu toate acestea, ministrul interimar a precizat că mai există buget disponibil pentru cetățenii care vizează achiziția de autovehicule pur electrice, hibride și plug-in hibride.

Pentru a răspunde proactiv acestei cereri crescute și pentru a susține interesul constant al populației, autoritățile au decis anterior lansării să suplimenteze bugetul alocat programului, crescându-l de la 200 de milioane de lei la 300 de milioane de lei. Această decizie s-a dovedit a fi esențială pentru a acoperi volumul uriaș de accesări din primele zile.

Impactul asupra mediului și calității aerului

Oficialii guvernamentali subliniază că acest ritm susținut de înnoire a parcului auto național va contribui semnificativ la reducerea poluării, în special în marile aglomerări urbane, unde traficul intens afectează calitatea aerului.

Scoaterea din circulație a mașinilor vechi, cu un grad ridicat de uzură și emisii toxice, reprezintă un pas important pentru alinierea României la standardele și țintele europene privind reducerea emisiilor de carbon. Succesul programului din acest an indică și o schimbare a mentalității românilor în privința mobilității urbane, tot mai mulți orientându-se către vehicule eco-friendly, stimulați și de dezvoltarea treptată a infrastructurii naționale de stații de încărcare, care prinde din ce în ce mai mult teren./

Valoarea ecotichetelor în ediția 2026

Românii care doresc să își caseze mașinile vechi pot beneficia de următoarele prime de casare (ecotichete), valoarea acestora fiind corelată cu tipul de propulsie ales, pentru a încuraja tehnologiile verzi: 18.500 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric; 15.000 de lei pentru o mașină nouă plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică; 12.000 de lei pentru un vehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 de lei pentru un vehicul nou cu motorizare termică tradițională sau pentru achiziționarea unei motociclete standard.

CITEȘTE ȘI

Rabla 2026: A început sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. O mare vrajela cei care am avut carti de identitate electronice nici nu lua seria carti noi de identitate si trebuia sa minti cu o cifra cartea veche avea 6 si cea nou 7 , dezamagit oricum nu au pus un tutorial complet ca iti trbuie pdf versiune noua pentru cerere nu se completa etc , cica digitalizare te duci la anaf cerere ca nu ai datorii faci cerere pe si in 15 zile nu este emisa manevra si acolo , de la directia ficala la fel atunci de ce mai numim digitalizare daca nu sunt la un clik distanta 15 zile la anaf si nu ai cerera depusa online .

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro