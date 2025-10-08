Comitetul Nobel a decis premianții la chimie

Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi au obținut Premiul Nobel pentru Chimie pe 2025. Reușita lor are la bază cercetările „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”.

Prin dezvoltarea structurilor metal-organice, laureaţii au oferit chimiştilor noi oportunităţi pentru rezolvarea unor provocări cu care ne confruntăm, potrivit Comitetului Nobel.

Laureaţii au dezvoltat un nou tip de arhitectură moleculară. Construcţiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conţin cavităţi mari în care moleculele pot intra şi ieşi. Cercetătorii le-au folosit pentru a colecta apă din aerul deşertului, pentru a extrage poluanţi din apă, pentru a captura dioxid de carbon şi pentru a stoca hidrogen.

Susumu Kitagawa

Kyoto University, Japonia

Richard Robson

University of Melbourne, Australia

Omar M. Yaghi

University of California, Berkeley, SUA

Anul trecut, distincţia i-a revenit lui David Baker „pentru designul computaţional al proteinelor” şi lui Demis Hassabis şi John M. Jumper pentru „predicţia structurii proteinelor”.