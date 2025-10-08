Comitetul Nobel a decis premianții la chimie

08 oct. 2025 la 13:29 (R.C.) Actualitate 2

Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi au obținut Premiul Nobel pentru Chimie pe 2025. Reușita lor are la bază cercetările „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”.

Prin dezvoltarea structurilor metal-organice, laureaţii au oferit chimiştilor noi oportunităţi pentru rezolvarea unor provocări cu care ne confruntăm, potrivit Comitetului Nobel.

Laureaţii au dezvoltat un nou tip de arhitectură moleculară. Construcţiile pe care le-au creat – structuri metal-organice – conţin cavităţi mari în care moleculele pot intra şi ieşi. Cercetătorii le-au folosit pentru a colecta apă din aerul deşertului, pentru a extrage poluanţi din apă, pentru a captura dioxid de carbon şi pentru a stoca hidrogen.

Susumu Kitagawa
Kyoto University, Japonia

Richard Robson
University of Melbourne, Australia

Omar M. Yaghi
University of California, Berkeley, SUA

 

Anul trecut, distincţia i-a revenit lui David Baker „pentru designul computaţional al proteinelor” şi lui Demis Hassabis şi John M. Jumper pentru „predicţia structurii proteinelor”.

  

Recomanda [votes_up id=878905]
(R.C.) 45317 Articole
Author

Articole asemănătoare

2 Comentarii

  4. Dezamagire totala: Nici de aceasta data Georgescu-apa-chioara de la universitatea Pitesti….Poate la NOBELUL pacii…..

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.