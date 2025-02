Comoara lui Potra

Aproximativ 25 de kilograme de aur (lingouri), peste 3,3 milioane de dolari, peste 700.000 de lei, 43.000 de euro, 13.000 dirham şi 21.000 de dinari sârbeşti. Este comoara descoperită în urma celor 47 de percheziții efectuate ieri.

Oamenii legii mai spun că au găsit în locuinţa mercenarului Horaţiu Potra şi la apropiaţii acestuia peste 40 de încărcătoare (de la arme letale, de diferite calibre), 51 de grenade (militare, ofensive/defensive), 44 de bucăţi de lovituri de lansator, 21 de pistoale letale (majoritatea calibrul 9x19mm), 7 pistoale/puşti mitralieră letale (calibrul 7,62 mm şi 7,65 mm), peste 20 de cutii/pachete/pungi cu muniţie letală, 6 piese de arme, 4 materiale explozive, două aruncătoare/lansatoare de grenade, un fitil detonant şi o lunetă.

Într-o intervenţie telefonică la un post de televiziune, Potra a recunoscut că banii găsiţi la el acasă au fost câştigaţi în străinătate, dar spune că nu-l obligă nimeni să-i ţină la bancă.

„În 1994, mi-a expirat buletinul şi mi-am făcut buletin românesc doar în 2019. Până atunci, n-am avut reşedinţa în România. Am câştigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru preşedinţi în Africa şi aşa mai departe. Toţi banii i-am adus în România. Şi nu mă obligă nimeni să-mi ţin banii în bancă. Toţi banii pe care i-am câştigat am acte pe ei. În ultimii ani, din 2011 până în 2018, am avut un contract cu vărul primar al regelui din Qatar, în care am fost consultat în securitate pentru familia lui. Mă plătea 45.000 de dolari pe lună”, a spus Potra.

În legătură cu armele găsite în locuinţa sa, Horaţiu Potra a spus că îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiei.

„Cu privire la arme, nu vreau să declar nimic. O să îmi asum nerespectarea regimului armenilor şi muniţiei. Dar vreau să mai zic şi o vorbă. Decât să mori în legalitate, mai bine să trăieşti în ilegalitate”, a precizat Horaţiu Potra.