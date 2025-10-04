Condamnare cu cântec pentru Sean „Diddy” Combs

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la puțin peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de prostituție care le-au implicat pe cele două foste iubite ale sale.
Avocații lui Combs au pledat pentru o pedeapsă de 14 luni, spunând că clientul lor s-a reformat după ce a executat 13 luni într-o închisoare din New York, dar procurorii au cerut o pedeapsă de 11 ani, invocând antecedentele sale de violență domestică.
Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința de 50 de luni, Combs s-a adresat instanței – primele sale cuvinte publice de la începerea procesului.
Combs și-a cerut scuze victimelor sale, numindu-le în mod specific pe cele două foste iubite ale sale, Casandra Ventura și „Jane”, care a depus mărturie sub un pseudonim.
„Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave”, a spus el. „M-am pierdut în exces, m-am pierdut în ego-ul meu.”
De asemenea. continuat să-și ceară scuze mamei sale și copiilor săi.
„Îmi pare atât de rău. Meritau mai mult”, a spus el, referindu-se la cei șapte copii ai săi, majoritatea fiind în sala de judecată.
Apoi l-a implorat pe judecător să-i ofere o a doua șansă, spunând că nu va mai risca niciodată timpul petrecut cu familia sa. „Îmi cer clemență de la Onorată Instanță. Îmi cer clemență de la Onorată Instanță”, a spus Combs.
(editat) ăsta tribal avea pe conștiință ZECI de femei pe care le-a violat din start în cele mai violente moduri cu putință. Cred că pe unele le-a și asasinat. Iar „justițea” amerlocă bazată pe nivelurile de avere îi dă 4 ani de închisoare… Bine că nu „cu suspendare”, cum se obișnuiește în justițea mitikistaneză $$oroșizdă ce ia ca model pe cea amerlocă!
Asa ar trebuii si la noi dar noi îl avem pe neicusor primul judecător al tarii.el baga oamenii la zdup fără proces are omul intuiție.
Si apoi ? Apoi,pierdere de timp si mai ales LOVEle.Vorba lui Sly: „people don’t change”.Dupa cele 50 de luni,Back in Business: „Now real girls get down on the floor (on the floor) / Now get that money, honey, act like you know (like you know)”.Alo,nea Arun Subramanian,se aude ?
Ce păcat , un așa artist sensibil , demn ambasador al culturii neamului său și al țării sale …
Dacă se refugia în România era liber precum ”călugării” Tate sau (editat) ăla afon,Mocanu,care sunt liberi bine mersi !Aici se pare că femeia e precum în afganistan,o marfă ?!Ai zece capre și-un catâr și poți dispune de-o femelă,cu toate drepturile asupra ei?!Mentalitate de ev mediu,pupători de mâini de politicieni și de moaște de cai morți.
La noi e piata de furnizare pentru americanii din baze.