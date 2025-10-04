Condamnare cu cântec pentru Sean „Diddy” Combs

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la puțin peste patru ani de închisoare pentru acuzații legate de prostituție care le-au implicat pe cele două foste iubite ale sale.

Avocații lui Combs au pledat pentru o pedeapsă de 14 luni, spunând că clientul lor s-a reformat după ce a executat 13 luni într-o închisoare din New York, dar procurorii au cerut o pedeapsă de 11 ani, invocând antecedentele sale de violență domestică.

Înainte ca judecătorul să pronunțe sentința de 50 de luni, Combs s-a adresat instanței – primele sale cuvinte publice de la începerea procesului.

Combs și-a cerut scuze victimelor sale, numindu-le în mod specific pe cele două foste iubite ale sale, Casandra Ventura și „Jane”, care a depus mărturie sub un pseudonim.

„Acțiunile mele au fost dezgustătoare, rușinoase și bolnave”, a spus el. „M-am pierdut în exces, m-am pierdut în ego-ul meu.”

De asemenea. continuat să-și ceară scuze mamei sale și copiilor săi.

„Îmi pare atât de rău. Meritau mai mult”, a spus el, referindu-se la cei șapte copii ai săi, majoritatea fiind în sala de judecată.

Apoi l-a implorat pe judecător să-i ofere o a doua șansă, spunând că nu va mai risca niciodată timpul petrecut cu familia sa. „Îmi cer clemență de la Onorată Instanță. Îmi cer clemență de la Onorată Instanță”, a spus Combs.