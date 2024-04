Breaking News: Condamnare pentru Monica Macovei

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a fost condamnată, vineri, la şase luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul de la Mangalia, în urma căruia un motociclist a fost rănit.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, instanţa suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere, instanţa impune inculpatei să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, Macovei este obligată să presteze, pe parcursul termenului de supraveghere, muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti sau în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 Bucureşti.

Conform deciziei, Monica Macovei este obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 10.000 de lei.

Decizia pronunţată de Judecătoria Mangalia nu este definitivă.

În luna februarie, instanţa a dispus disjungerea laturii civile şi formarea unui alt dosar, care are termen în data de 21 mai la Judecătoria Mangalia.

Monica Macovei a fost trimisă în judecată în septembrie 2023 pentru vătămare corporală din culpă, după ce a fost implicată într-un accident rutier produs în apropierea municipiului Mangalia şi soldat cu rănirea unui motociclist.

„În fapt, s-a reţinut că la 08 octombrie 2022, Macovei Monica-Luisa conducea autoturismul pe DN 39, în apropierea municipiului Mangalia şi, din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de către I.C., provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110 – 120 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii, viaţa fiindu-i pusă în primejdie”, se arăta într-un comunicat transmis anterior de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Bărbatul a avut nevoie de mai multe îngrijiri medicale.

„Mergem pe recunoaștere, procedura simplificată și vedem. Am ieșit un pic cam dezamăgit de aici de procurorul ales al inculpatei și de cel al asiguratorului. Mă simt umilit pentru că avocatul inculpatei consideră că oferta făcută de asigurator este foarte generoasă de parcă dânsul ar fi trecut prin ce am trecut eu și ar fi suferit ce am suferit eu”, a spus motociclistul in februarie 2024.

Macovei nu l-a contactat niciodată de motociclistul pe care l-a lovit

”Doamna Macovei nici în sală nu s-a uitat spre mine de parcă ar fi fost supărată pe mine. Nu înțeleg de ce să fie supărată. E nedemnă de un om, nu mai zic de un ministru. Poate că un cetățean avea mai multă empatie și mai multă milă”, a mai spus bărbatul.