Congresul PSD a depășit limita. ”De ce vă temeţi nu o să scăpaţi!”

Despre Congresul PSD Vasile Blaga spune că este ”ruşinos şi penibil și că pare să fi fost mai degrabă un unul de atacuri la PNL, decât de prezentare a ofertei pentru ţară.

”Orice om vede că în spatele atacului este frica de PNL şi de Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale, numai că acestă frică i-a făcut să depăşească orice limită a bunului simt cu atacuri inimaginabile la partenerii de guvernare. ”De ce vă temeţi nu o să scăpaţi!”, le-a transmis prim-vicepreşedintele PNL social-democraţilor.

Mironosiţe la Bruxelles

”Ce schimbare de macaz de joi până sâmbătă, adică a fi mironosiţe la Bruxelles ca să obţii clemenţă pentru depăşirea deficitului bugetar, să deblocam tranşele de bani europeni, pentru români, atunci ai nevoie de partenerii de guvernare, iar acasă le pui masa în cap”, a mai spus Flutur.

Să recunoască bâlbâiala pensiilor

”Le sugerez celor din PSD să rezolve confuzia creată în rândul pensionarilor, sute de mii de pensionari sunt şocaţi că la TV au văzut faptul că le cresc pensiile şi în cutia poştală le-au scăzut. E treaba Ministerului Muncii să recunoască această bâlbâială de comunicare şi de legiferare în domeniul pensiilor, pentru că noi, liberalii, am susţinut şi susţinem mărirea pensiilor, dar în graba PSD de a fura startul au creat haos. Le sugerez celor din PSD să dea drumul la finanţarea spitalelor prin fonduri şi împrumuturi europene, deoarece s-a întârziat mai bine de un an cu actul normativ care să nominalizeze spitalele ce urmează să fie finanţate, s-a mai pierdut un an când se puteau construi nişte spitale, şi asta e în grădina Ministerului Sănătăţii condus de PSD”, a conchis Flutur.