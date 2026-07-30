Contract record al Pentagonului pentru interceptoare Patriot

Armata SUA a ăncheiat un contract în valoare de până la 58,6 miliarde de dolari cu compania Lockheed Martin, pentru producția de rachete interceptoare Patriot, relatează Reuters. Pentagonul a precizat că acordul vine într-un context în care conflictele din Iran și Ucraina pun presiune asupra stocurilor de armament ale Statelor Unite. Potrivit Armatei SUA, contractul transformă un acord anterior, în valoare de 4,7 miliarde de dolari și semnat în aprilie pentru o perioadă de un an, într-un plan de achiziții pe șapte ani, pentru anii fiscali 2026-2032.

Lockheed Martin își triplează capacitatea de producție pentru Patriot

Lockheed Martin a anunțat că finanțarea îi va permite să tripleze până la sfârșitul anului 2030 capacitatea de producție pentru interceptoarele PAC-3 MSE și să crească numărul angajaților fabricii sale din Camden, Arkansas, cu 50%, până la aproximativ 1.850 de persoane. Compania a mai precizat că va investi între 8 și 9 miliarde de dolari până în 2030 pentru modernizarea a peste 20 de facilități din SUA, inclusiv noi centre de producție pentru muniții în Alabama și Arkansas.

Arsenalul american, pus sub presiune

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think tank cu sediul la Washington, a estimat în această săptămână că armata americană dispune de mai puțin de 1.000 de rachete interceptoare Patriot și de mai puțin de 250 de interceptoare THAAD — două sisteme esențiale de apărare aeriană. Ambele au fost utilizate intens în Orientul Mijlociu. Înainte de conflictul cu Iranul, Washingtonul dispunea de peste 2.700 de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot și THAAD.

Contract pentru creșterea producției de rachete Tomahawk

Pe lângă acordul cu Lockheed Martin, Armata SUA a încheiat un acord similar cu RTX, compania-mamă a Raytheon, pentru creșterea producției de rachete de croazieră Tomahawk, de la nivelul actual de aproximativ 60 de unități pe an la 1.000 de unități annual.

Trump: ”Avem mai mult decât orice altă țară din lume și mult mai mult decât avem nevoie”

The New York Times a relatat recent că administrația Trump a suspendat planurile de extindere a operațiunilor militare în Iran, după ce au apărut îngrijorări că un conflict prelungit ar putea epuiza stocurile deja reduse de rachete interceptoare Patriot și alte muniții de apărare aeriană ale Pentagonului din Orientul Mijlociu. Trump a respins îngrijorările privind diminuarea stocurilor de armament ale SUA, declarând pentru The Wall Street Journal: „Avem mai multe muniții decât orice altă țară din lume și mult mai multe decât avem nevoie”.

Cele mai mari profituri sunt obținute de industria militară. În prima zi a războiului din Golf, Lockheed Martin, Northrop Grumann și RTX au crescut cu 4-6% la bursa de pe Wall Street. În acea zi, acționarii acestor trei companii au câțștigat nu mai puțin de 25-30 de miliarde de dolari pe bursa.