Credite de nevoi personale de Black Friday. Ce bănci au tăiat dobânzile și comisioanele

Potrivit Finzoom.ro, „promoțiile sunt valabile pe perioade determinate, de obicei câteva săptămâni.”

Iată câteva tipuri comune de oferte pe care le poți găsi:

De Black Friday și Yellow Friday, băncile din România își aduc oferte atractive la produsele financiare, în special pe segmentul de credite de nevoi personale, pentru a atrage clienți și a impulsiona vânzările. Iată câteva tipuri comune de oferte pe care le poți găsi:

Dobânzi promoționale reduse la creditele de nevoi personale

Aceste promoții sunt printre cele mai populare în perioada Black Friday, deoarece oferă dobânzi mai mici, uneori chiar cu 2-3 puncte procentuale față de dobânzile standard. Ofertele sunt valabile pe perioade limitate și sunt de obicei foarte atrăgătoare pentru cei care au nevoie de un împrumut pentru diverse proiecte.

Exemple de oferte actuale:

Raiffeisen Bank: În perioada 16 octombrie – 2 decembrie 2025, oferă credite de nevoi personale cu dobândă promoțională începând de la 5,75%.

ING Bank: Oferă un Credit ING Personal cu dobândă fixă redusă cu 0,7 puncte procentuale, având o dobândă între 5,29% și 15,49%.

UniCredit Consumer Financing: Propune credite de realizări personale cu dobânzi fixe promoționale de la 5,99% pe an.

Reduceri de comisioane sau eliminarea acestora

Unii creditori oferă reduceri sau chiar eliminarea comisioanelor de procesare, evaluare a dosarului, etc., pe durata campaniilor de Black Friday / Yellow Friday. Aceste oferte sunt foarte atractive pentru că reduc costurile suplimentare legate de obținerea unui credit.