Creditele vor fi tot mai greu de luat în 2026. Băncile înăspresc condițiile pentru împrumuturi

Banii din bănci devin mai greu de luat

Băncile din România se pregătesc să înăsprească condițiile pentru creditele de consum în cel de-al treilea trimestru din 2025, în timp ce creditele pentru locuințe, terenuri și pentru firme vor rămâne aproape la fel, arată un sondaj al BNR.

În al doilea trimestru din 2025, băncile au raportat că standardele de creditare s-au înăsprit pentru majoritatea împrumuturilor către firme, din cauza creșterii numărului de credite neperformante și așteptărilor privind economia. Cel mai riscant sector rămâne energia.

Cererea de credite a crescut pentru firme, mai ales pentru investiții, nevoi curente și fuziuni sau restructurări. În schimb, pentru populație, situația a fost mixtă: cererea pentru creditele de consum a urcat, iar pentru creditele ipotecare a scăzut. Printre factorii care au influențat această evoluție se numără încrederea consumatorilor, nivelul dobânzilor și economiile proprii folosite pentru achiziții.

Pentru cel de-al treilea trimestrul din 2025, băncile estimează o cerere mai mare de credite din partea firmelor și o reducere a cererii din partea populației, atât pentru creditele de consum, cât și pentru cele ipotecare.

Sondajul BNR este realizat trimestrial și include primele zece bănci din România, care gestionează aproximativ 80% din creditele acordate firmelor și populației.