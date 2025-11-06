Creditele vor fi tot mai greu de luat în 2026. Băncile înăspresc condițiile pentru împrumuturi

BNR: Băncile vor condiții mai stricte pentru creditele de consum, în timp ce firmele rămân active și cer mai multe împrumuturi.

De Madalina Bahrim
Creditele vor fi tot mai greu de luat în 2026. Băncile înăspresc condițiile pentru împrumuturi

BNR: Băncile vor condiții mai stricte pentru creditele de consum, în timp ce firmele rămân active și cer mai multe împrumuturi.

Vești rele la final de 2025 pentru românii care doresc să acceseze anumite tipuri de credite. Băncile vor înăspri condițiile de creditare.

Banii din bănci devin mai greu de luat

Băncile din România se pregătesc să înăsprească condițiile pentru creditele de consum în cel de-al treilea trimestru din 2025, în timp ce creditele pentru locuințe, terenuri și pentru firme vor rămâne aproape la fel, arată un sondaj al BNR.

În al doilea trimestru din 2025, băncile au raportat că standardele de creditare s-au înăsprit pentru majoritatea împrumuturilor către firme, din cauza creșterii numărului de credite neperformante și așteptărilor privind economia. Cel mai riscant sector rămâne energia.

Cererea de credite a crescut pentru firme, mai ales pentru investiții, nevoi curente și fuziuni sau restructurări. În schimb, pentru populație, situația a fost mixtă: cererea pentru creditele de consum a urcat, iar pentru creditele ipotecare a scăzut. Printre factorii care au influențat această evoluție se numără încrederea consumatorilor, nivelul dobânzilor și economiile proprii folosite pentru achiziții.

Pentru cel de-al treilea trimestrul din 2025, băncile estimează o cerere mai mare de credite din partea firmelor și o reducere a cererii din partea populației, atât pentru creditele de consum, cât și pentru cele ipotecare.

Sondajul BNR este realizat trimestrial și include primele zece bănci din România, care gestionează aproximativ 80% din creditele acordate firmelor și populației.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro