Crin Antonescu și-a cerut dosarul de la CNSAS. Candidatul la prezidențiale din partea Coaliției PSD-PNL-UDMR s-a dus în această dimineață la sediul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pentru a le solicita să desecretizeze și să-i elibereze dosarul său prin care a fost urmărit de fosta Securitate.

La ieșirea din sediul CNSAS, Antonescu a declarat:

„Nu mi-a cerut niciun lider al coaliției nimic. Era strict problema mea, a fost decizia mea. Am ieșit imediat, nu am nimic de ascuns, am făcut ce am spus că fac, nu primesc ordine de la liderii coaliției și nu le dau ordine liderilor coaliției”, a spus candidatul coaliției.

Ascesta a anunțat că va oferi amănunte despre documentele ridicate de la CNSAS într-o conferință de presă pe care o organizează astăzi la ora 17:00.