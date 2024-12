Crin Antonescu: Pornesc cu ideea să câștig această luptă

Candidatul comun al PSD, PNL și UDMR la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat că are calitățile necesare pentru a fi președinte și că va fi un lider necesar și potrivit României de azi și din următorii ani.

Potrivit lui Crin Antonescu, președintele trebuie să fie chipul României în afară și înauntru, să facă ordine potrivit Constituției și să așeze oamenii potrivit ierarhiei de valori.

Președintele României nu are voie să tacă, a spus Antonescu, precizând că un mare păcat al lui Iohannis a fost tăcerea.

„Este nevoie de un lider care să poată vorbi în numele tuturor românilor și să depășească barierele politice, etnice și religioase. Cred că am calitățile, experiența și deschiderea necesare pentru a fi acel lider,” a spus Crin Antonescu, la Antena 3.

Acesta a precizat ca se așteaptă ca lupta electorală să fie una murdară.

„Sper că nu toți vor avea parte de tratamentul la care eu am fost supus. Eu fiind și mai experimentat în politică, se înțelege că suport mai ușor, dar ieri am văzut ceva la un post de televiziune, ceva mărșav cum n-am mai văzut în 35 de ani de politică. Nu vreau să dezvolt foarte mult, dar este o luptă murdară, este o luptă grea. Doza de mizerie la care se poate ajunge, până la urmă fiind o bătălie pentru oameni, este greu de înțeles până unde se poate ajunge.”, a spus Crin Antonescu.

Antonescu consideră că are șanse să câștige alegerile prezidențiale.

„Dacă socoteam că nu am șanse, nu aș fi intrat în luptă. Eu pornesc în această bătălie cu convingerea că e o șansă foarte bună. Pornesc cu ideea să o câștig, pentru că România are o nevoie decisivă să aibă în perioada următoare un președinte bun, un lider autentic. Întâmplarea face că mi-am dat seama că întâlnirea cu liderii a avut loc în dimineața zilei de 22 decembrie, exact la 35 de ani de la ziua în care regimul comunist oficial a căzut în România. Astăzi suntem printr-un drum pe care l-am făcut în istorie în fața unei alegeri care ar putea fi la fel de importantă ca cea de atunci și să pună în pericol tot ceea ce noi, cu atâtea eforturi, frustrări, bucurii, am reușit toți să facem în acești 35 de ani”, a spus Antonescu.

Crin Antonescu a mai dezvăluit că primul care a propus să candideze a fost Klemen Hunor.