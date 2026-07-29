Cristian Măcelaru deschide Concursul Internațional „George Enescu” 2026 cu un concert-eveniment la Ateneul Român

Ediția aniversară a Concursului Internațional „George Enescu” 2026 va debuta pe 23 august, la Ateneul Român, cu un concert-eveniment dirijat de maestrul Cristian Măcelaru. Evenimentul marchează începutul celei de-a XX-a ediții a competiției și va reuni pe scenă Orchestra Națională Radio și laureații ediției din 2024, scrie News.ro.

„În căutarea excelenței”

Concertul inaugural începe la ora 19:00 și este organizat sub tema „În căutarea excelenței”, concept care definește întreaga ediție din acest an a concursului. Organizatorii spun că programul propune un dialog între patrimoniul muzical lăsat de George Enescu, creația contemporană și noua generație de muzicieni care își construiesc o carieră internațională.

Alături de Orchestra Națională Radio, sub bagheta lui Cristian Măcelaru, vor evolua cei trei mari câștigători ai Concursului Internațional „George Enescu” 2024: violonista Mayumi Kanagawa, violoncelistul Yo Kitamura și pianistul Roman Lopatynskyi.

Programul serii include lucrarea „The Stone and the Ivy” de Diego Santamaria, recompensată cu Premiul pentru Originalitate la ediția precedentă a concursului, „Brahmsodia – Triplu concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră”, de Dan Dediu, precum și Simfonia nr. 1 în Mi bemol major, op. 13, de George Enescu. În cadrul evenimentului va avea loc și Gala de premiere a Secțiunii Compoziție.

Concursul Internațional „George Enescu”

Concursul Internațional „George Enescu” se va desfășura în perioada 23 august – 19 septembrie 2026 și va cuprinde șase concerte simfonice susținute de Orchestra Națională Radio, Orchestra Română de Tineret și Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, alături de dirijori și soliști de renume internațional. Programul include, de asemenea, finalele secțiunilor de vioară, violoncel și pian, precum și evenimente dedicate creației contemporane și tinerilor compozitori.