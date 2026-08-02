Criza din Ceuta | 22 de lideri UE, printre care și România, critică politica de migrație a lui Sánchez. Replica premierului spaniol

22 de lideri europeni au criticat sâmbătă politicile premierului spaniol Pedro Sánchez, după criza din Ceuta. Printre semnatari se numără cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni.
România se află și ea pe lista celor 22 de state semnatare. Alte state care au semnat: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia.
Pedro Sanchez, tot mai izolat
Premierul spaniol a acuzat partenerii europeni de o reacție egoistă și ilegală.
„În contextul internațional actual, Uniunea Europeană nu își poate permite acest tip de reacție egoistă, polarizantă și ilegală”, a scris Pedro Sanchez.
Declarația sa vine ca răspuns la afluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți din Maroc, intrați în enclava spaniolă Ceuta. Aproape toți s-au întors deja în Maroc. Niciunul nu a ajuns pe teritoriul continental al UE.
Scrisoarea celor 22
Liderii semnatari au transmis o scrisoare către Ursula von der Leyen, António Costa și Micheál Martin, premierul irlandez. Irlanda deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.
Ei au vizat direct schema spaniolă de regularizare a până la 1,2 milioane de migranți fără forme legale, numind-o factor de atracție pentru criză.
„O asemenea percepție ar încuraja noi tentative, ar submina încrederea în politica noastră comună de migrație și ar avea repercusiuni pentru toate statele membre.”
Liderii au avertizat că nu pot permite ca intrarea ilegală în UE să pară posibilă, potrivit scrisorii citate de POLITICO, care spune că nu poate fi permis ca „intrarea ilegală a unui migrant să se transforme în ședere legală”.
Semnatarii s-au declarat pregătiți să reintroducă controale temporare la frontierele interne. Roma și Copenhaga au inițiat redactarea scrisorii.
Madrid respinge acuzațiile
Guvernul spaniol susține că niciunul dintre migranții intrați ilegal în Ceuta nu ar fi eligibil pentru schema de regularizare. Condițiile cer dovada rezidenței în Spania înainte de 1 ianuarie 2026. Termenul de depunere a cererilor a expirat în iunie.
Presiune pentru excluderea din Schengen
Meloni a propus joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen. Italia a impus deja restricții asupra liberei circulații dinspre Spania. Franța și-a intensificat controalele la graniță.
Sánchez a respins ferm aceste cereri. El a acuzat liderii europeni de prejudecăți, știri false și interese politice. A citat date potrivit cărora Spania a înregistrat de două ori mai puține intrări ilegale decât Italia, între 2021 și 2026.
Printre susținătorii excluderii se numără atât politicieni de dreapta, precum ministrul finlandez de interne Mari Rantanen, cât și premierul danez Mette Frederiksen, social-democrată.
4 comentarii
Nici un stat/tara din Europa nu a ajutat romanii & Romania asa cum i-a ajutat Spania !…
Pentru milioane de romani Spania a fost (si este !) A DOUA TARA-MAMA !
RUSINE lichelelor de la Buc*ales sa-l criticati pe Prim-ministrul Spaniei !…
AJUTATI si NU criticati.
VIVA Espana !
Politicianul e clar nesanatos cu capul,arata degradarea umana ,lipsa de perceptie a realitatii(Spania are cel mai mare somaj in randul tinerilor in Europa,de zeci de ani),nu ca ar fi social-democrat,
Se putea să nu mănânce 💩💩💩 și Romania, respectiv țoiu et comp? Baa, Spania ne e mai prietenă și mult mai corectă decât Italia și Franța la un loc. Ați pierdut o bună ocazie de a tăcea!
Romania e vasalul celor care se opun Spaniei, se stie care sunt. Un stat vasal actioneaza in consecinta.