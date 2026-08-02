Criza din Ceuta | 22 de lideri UE, printre care și România, critică politica de migrație a lui Sánchez. Replica premierului spaniol

22 de lideri europeni au criticat sâmbătă politicile premierului spaniol Pedro Sánchez, după criza din Ceuta. Printre semnatari se numără cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni.

România se află și ea pe lista celor 22 de state semnatare. Alte state care au semnat: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Slovenia și Suedia.

Pedro Sanchez, tot mai izolat

Premierul spaniol a acuzat partenerii europeni de o reacție egoistă și ilegală.

„În contextul internațional actual, Uniunea Europeană nu își poate permite acest tip de reacție egoistă, polarizantă și ilegală”, a scris Pedro Sanchez.

Declarația sa vine ca răspuns la afluxul brusc de aproximativ 50.000 de migranți din Maroc, intrați în enclava spaniolă Ceuta. Aproape toți s-au întors deja în Maroc. Niciunul nu a ajuns pe teritoriul continental al UE.

Scrisoarea celor 22

Liderii semnatari au transmis o scrisoare către Ursula von der Leyen, António Costa și Micheál Martin, premierul irlandez. Irlanda deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

„Avem datoria de a descuraja eficient și de a combate neîncetat migrația ilegală, prin coordonarea acțiunilor noastre, întărirea frontierelor externe și abordarea tuturor politicilor care pot servi drept factori de atracție, precum regularizarea unui număr foarte mare de migranți în situație neregulamentară”, au scris liderii.

Ei au vizat direct schema spaniolă de regularizare a până la 1,2 milioane de migranți fără forme legale, numind-o factor de atracție pentru criză.

„O asemenea percepție ar încuraja noi tentative, ar submina încrederea în politica noastră comună de migrație și ar avea repercusiuni pentru toate statele membre.”

Liderii au avertizat că nu pot permite ca intrarea ilegală în UE să pară posibilă, potrivit scrisorii citate de POLITICO, care spune că nu poate fi permis ca „intrarea ilegală a unui migrant să se transforme în ședere legală”.

Semnatarii s-au declarat pregătiți să reintroducă controale temporare la frontierele interne. Roma și Copenhaga au inițiat redactarea scrisorii.

Madrid respinge acuzațiile

Guvernul spaniol susține că niciunul dintre migranții intrați ilegal în Ceuta nu ar fi eligibil pentru schema de regularizare. Condițiile cer dovada rezidenței în Spania înainte de 1 ianuarie 2026. Termenul de depunere a cererilor a expirat în iunie.

Presiune pentru excluderea din Schengen

Meloni a propus joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen. Italia a impus deja restricții asupra liberei circulații dinspre Spania. Franța și-a intensificat controalele la graniță.

Sánchez a respins ferm aceste cereri. El a acuzat liderii europeni de prejudecăți, știri false și interese politice. A citat date potrivit cărora Spania a înregistrat de două ori mai puține intrări ilegale decât Italia, între 2021 și 2026.

Printre susținătorii excluderii se numără atât politicieni de dreapta, precum ministrul finlandez de interne Mari Rantanen, cât și premierul danez Mette Frederiksen, social-democrată.