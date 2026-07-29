CSM intervine pentru procurorul militar Strîmbei și cere Inspecției Judiciare să-și ancheteze propriul inspector

Secția pentru procurori a CSM a decis, în ședința din 29 iulie, apărarea reputației și imparțialității procurorului general militar Marius Cătălin Strîmbei, respingând astfel observațiile critice cuprinse într-un raport al Inspecției Judiciare.

Stefan Lupu - Reporter special
CSM intervine pentru procurorul militar Strîmbei și cere Inspecției Judiciare să-și ancheteze propriul inspector

Secția pentru procurori a CSM a decis, în ședința din 29 iulie, apărarea reputației și imparțialității procurorului general militar Marius Cătălin Strîmbei, respingând astfel observațiile critice cuprinse într-un raport al Inspecției Judiciare.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis miercuri, 29 iulie, să ia apărarea procurorului general militar al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Marius Cătălin Strîmbei, respingând criticile aduse acestuia de către Inspecția Judiciară. Într-o acțiune prin care magistrații par să facă scut în jurul propriilor colegi, instituția nu s-a limitat doar la a apăra imaginea procurorului militar, ci a lansat și un contraatac direct la adresa conducerii Inspecției Judiciare.

„Protejarea reputației profesionale” în fața criticilor

Printr-un comunicat de presă oficial, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că „a dispus apărarea independenței, imparțialității și a reputației profesionale a magistratului Marius Cătălin Strîmbei”. Procedura de apărare a reputației este un instrument juridic prin care Consiliul Superior al Magistraturii atestă oficial că imaginea și probitatea unui procuror sau judecător au fost afectate pe nedrept, restabilind încrederea publică în acesta.

Decizia a venit ca o reacție directă la considerentele dintr-o rezoluție recentă emisă de Inspecția Judiciară, mai exact rezoluția de confirmare cu observații a raportului nr. 26-949/2026. Respingând aceste concluzii interne, Secția pentru procurori transmite un semnal instituțional clar că nu validează vulnerabilitățile sau potențialele abateri reținute inițial de inspectorii judiciari în ceea ce privește activitatea sau conduita procurorului general militar.

Contraatacul. Anchetarea inspectorului șef adjunct

Acțiunea instituțională nu s-a oprit însă doar la simpla declarație de restabilire a reputației. În cadrul aceleiași ședințe, membrii CSM au decis să trimită cazul înapoi la Inspecția Judiciară, dar de această dată cel vizat este chiar semnatarul actului critic.

În concret, Secția pentru procurori a dispus sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări față de inspectorul șef adjunct, procurorul Robert Fleckhammer. Această decizie generează o situație procedurală complexă, având în vedere că instituția cu rol de control al tuturor magistraților din România va trebui acum să efectueze cercetări disciplinare sau de conduită asupra propriului său inspector șef adjunct.

Măsura luată de CSM arată o reacție atunci când vine vorba de evaluările care vizează procurorii cu funcții de conducere. Secția de procurori a CSM a dispus apărarea independenţei, imparţialităţii şi a reputaţiei profesionale a lui Marius Cătălin Strîmbei. Robert Fleckhammer, oficialul Inspecției Judiciare care a semnat documentul cu observații, va fi supus unor verificări privind modul în care și-a exercitat atribuțiile de serviciu în acest dosar specific.

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2 comentarii

  2. STAT EȘUAT !
    Pregătiți-vă să fie desființat, iar voi să fiți transferați ca cetățeni la alte state, care au o autoritate și o structură organizatorică… Cum Rromînika balkanikă nevolnikă nu mai are! Noroc cu I.V. Stalin la 1945, că – altfel – deja de atunci nu mai aveați Stat!

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