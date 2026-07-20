Cultura generală se premiază!  Înscrie-te la casting pentru noul sezon 50/50, la Prima TV

Cultura generală se premiază în emisiunea prezentată de Cove, care îi invită pe toți cei care își doresc să își testeze cunoștințele într-o competiție plină de emoție, suspans și premii. Fie că ești pasionat de istorie, geografie, sport, muzică, filme sau pur și simplu ai o cultură generală solidă, acum ai șansa să ajungi în fața camerelor de filmat și să demonstrezi că poți face față provocărilor. Dacă ai curaj, spontaneitate și îți place competiția, locul tău este în noul sezon 50/50. Înscrie-te acum!

Trimite un e-mail la casting@primatv.ro și fă primul pas către una dintre cele mai captivante competiții de cultură generală de la televizor.

Cultura generală se premiază! Următorul concurent poti fi chiar tu!

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