Cultura generală se premiază!  Înscrie-te la casting pentru noul sezon 50/50, la Prima TV

Prima TV pregătește un nou sezon al emisiunii 50/50.

Mihai Dima
Cultura generală se premiază!  Înscrie-te la casting pentru noul sezon 50/50, la Prima TV

Prima TV pregătește un nou sezon al emisiunii 50/50.

Ai răspuns de multe ori corect la întrebările din fața televizorului? Prietenii spun despre tine că știi câte puțin din toate? Acum este momentul să demonstrezi că ai cultura generală necesară pentru a câștiga! 50/50, una dintre cele mai îndrăgite emisiuni-concurs de la Prima TV, revine cu un nou sezon, iar înscrierile la casting au început!

Cultura generală se premiază în emisiunea prezentată de Cove, care îi invită pe toți cei care își doresc să își testeze cunoștințele într-o competiție plină de emoție, suspans și premii. Fie că ești pasionat de istorie, geografie, sport, muzică, filme sau pur și simplu ai o cultură generală solidă, acum ai șansa să ajungi în fața camerelor de filmat și să demonstrezi că poți face față provocărilor. Dacă ai curaj, spontaneitate și îți place competiția, locul tău este în noul sezon 50/50. Înscrie-te acum!

Trimite un e-mail la casting@primatv.ro și fă primul pas către una dintre cele mai captivante competiții de cultură generală de la televizor.

Cultura generală se premiază! Următorul concurent poti fi chiar tu!

Video AICI

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