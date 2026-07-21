Cum a ajuns o româncă să îmbrace dansatorii Shakirei: ”Am realizat 40 de look-uri custom într-o singură săptămână”

Puțini știu însă că un designer român și-a pus semnătura pe creațiile vestimentare purtate la unul dintre cele mai mediatizate momente sportive.

Designerul Rafaela Pestrițu a creat costumele purtate de dansatorii Shakirei la show-ul din finala Cupei Mondiale FIFA 2026 și a vorbit despre acest lucru pentru ELLE România.

Despre culisele colaborării cu echipa artistei

Costumele Rafaelei Pestrițu pe una dintre cele mai urmărite scene din lume sunt, fără îndoială, o adevărată răsplată pentru munca sa, o reușită importantă, totodată, pentru un brand românesc independent.

40 de costume, într-o săptămână

Provocarea de a finaliza proiectul într-o singură săptămână i-a sporit însă și mai mult emoția de a vedea un brand românesc pe una dintre cele mai mari scene internaționale.

„Colaborarea a venit prin stilistul Shakirei, cu care am mai lucrat și pentru turneul artistei. Pentru finala FIFA World Cup 2026, m-au contactat din nou pentru a crea ținutele dansatorilor”, povestește Rafaela Pestrițu.

Într-un timp foarte scurt, ea a fost așadar nevoită să realizeze cele 40 de creații, însă mărturisește că entuziasmul nu a părăsit-o niciodată.

A fost atât de motivată să realizeze acest proiect încât și-a mobilizat inclusiv familia, în ultima parte a proiectului.

Știa doar că trebuie să termine la timp, însă munca, obligatoriu, nu putea fi decât perfectă.

„(…) A fost un efort colectiv între echipa mea din studio și o fabrică de familie din Slatina, alături de câteva persoane care ne-au ajutat cu producția și logistica.

În ultima parte a proiectului au intervenit inclusiv membri ai familiei mele, pentru că timpul era atât de scurt încât fiecare ajutor conta”, a mai declarat Rafaela Pestrițu.

Primul gând, amploarea proiectului

„Proiectul a evoluat foarte repede și am ajuns să realizăm 40 de look-uri custom, într-un timp extrem de scurt.

Primul meu gând a fost, sincer, legat de amploarea proiectului și de timpul pe care îl aveam la dispoziție, dar imediat după a venit entuziasmul de a contribui la un moment de o asemenea vizibilitate internațională.”

„Am realizat 40 de look-uri custom într-o singură săptămână, cu schimbări de ultim moment, ceea ce a făcut ca întregul proces să fie extrem de intens”, a mai spus Rafaela.

O româncă remarcabilă

Rafaela Pestrițu are, de altfel, propriul brand, lansat în 2022, RP. Ea a prezentat colecții la London Fashion Week, dar și la alte evenimente internaționale de modă.

Are un stil bine, clar definit, este inspirat din identitatea est-europeană.

Rafaela Pestrițu îmbină cu succes mai multe tehnici, fiind de altfel absolventă a prestigioasei facultăți Central Saint Martins din Londra, instituția care a dat lumii nume legendare ale modei.

Admisă pe doar cele 15 locuri scoase la concurs, Pestrițu este prima româncă acceptată la această specializare.

În vârstă de 31 de ani, născută în Slatina, designerul Rafaela Pestrițu se poate lăuda că, de-a lungul anilor, a ajuns să semneze creații purtate de Shakira, Christina Aguilera, Kylie Minogue și Charli XCX.