Cum recunoști că pisica ta e stresată într-o casă cu mai multe animale

Medicul veterinar Ioana Miroiu a explicat pentru zooland.ro care sunt nevoile reale ale felinelor într-o casă cu mai multe animale și ce semnale ar trebui să ne alarmeze, chiar dacă pisica pare calmă.

Fiecare pisică are nevoie de propriile resurse

Faptul că două pisici nu se ceartă pentru mâncare sau folosesc aceeași litieră fără incidente nu înseamnă că totul este în regulă. Felinele gestionează stresul diferit față de oameni. Competiția pentru resurse nu este mereu vizibilă, dar este un motiv de stres.

„Pentru pisici, accesul la resurse fără competiție este direct legat de nivelul de stres. Dacă există o singură litieră, chiar fără conflicte evidente, apare o presiune subtilă.”

Hrana consumată prin ”competiție” poate duce la mâncat rapid, anxios sau la evitarea mesei. Spațiile individuale nu înseamnă izolare, ci dreptul fiecărei pisici la zone unde nu este deranjată”, spune Ioana Miroiu.

Spațiul insuficient afectează sănătatea

Când mai multe pisici împart un spațiu limitat, problema depășește lipsa locurilor de joacă sau odihnă. Ele nu mai pot să se evite atunci când simt nevoia, iar această imposibilitatea de a se retrage înseamnă stres continuu, care are efecte asupra întregului organism.

Potrivit medicului veterinar, lipsa zonelor de evitare poate duce la stres cronic generând tulburări idiopatice, de comportament, precum agresiune sau marcaj urinar, scăderea imunității și predispoziție la boli, apatie sau, dimpotrivă, hiper-vigilență.

Semnele că o pisică este nefericită

Indiciile sunt adesea trecute cu vederea atunci când o pisică pare nefericită. Ea nu zgârie, ci devine retrasă, evită contactul sau anumite încăperi.

Ioana Miroiu enumeră câteva semne pe care le ignorăm adesesea. Faptul că stă mereu retrasă sau în locuri ascunse, că evită anumite camere. Un semn de îngrijorare ar trebui să fie, de asemenea, scăderea apetitului sau faptul că mănâncă doar în absența celeilalte pisici. Dacă are pupilele dilatate sau rămâne nemișcată când apare cealaltă pisică ori își schimbă rutina de somn e semn că pisica este stresată.

Chiar dacă nu există un conflict deschis, chiar și numai faptul că se evită reciproc e deja un semn de alarmă, conchide medicul veterinar.

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