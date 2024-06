Cutia Pandorei

Întreaga Europă cunoaşte un fenomen de afirmare a dreptei suveraniste. Eşecul partidului de guvernământ din Franţa « La Renaissance » la alegerile europarlamentare a creat stupoare tehnocraţilor UE, având în vedere că preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, este vectorul esenţial al unei Europe federale.

Rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât Macron pare a avea arta de a seduce electoratul, fiind cunoscător al dosarelor şi un comunicant remarcabil. Destinul său politic a fost fulgerător, astrele s-au aliniat, purtându-l de foarte tânăr în vârful piramidei. Se poziţionează în viitor preşedinte al UE ca stat supranaţional. După înfrângerea suferită la europarlamentare, în care partidul său « La Renaissance » a fost creditat cu jumătate din voturile partidului lui Marine le Pen « Le Rassemblement National »(RN) a hotărât, spre surprinderea generală, urmând exemplul lui de Gaulle din aprilie 69, să dizolve Ansamblul Naţional; însă contrar generalului, Macron dacă va pierde, nu îşi va asuma înfrângerea şi va rămâne. I se reproşează că a uitat de Franţa al cărui preşedinte este, ocupându-se prioritar de Europa şi în mod special de Ucraina. A evitat să trateze insecuritatea care a gangrenat întreaga Franţă, tolerând o imigraţie ilegală. Francezii l-au sancţionat şi i-au spus clar după 7 ani de guvernare în care situaţia Franţei s-a deteriorat permanent, un « Am înţeles proiectul tău, nu îl mai acceptăm, nu dorim această Europă! ».

Prin acest vot, poporul francez s-a pronunţat în favoarea unei Franţe suverane. O palmă pentru UE ! Această disoluţie rapidă reprezintă un poker politic riscant care poate păcăli partidele politice, dar şi pe Macron însuşi. A aruncat o grenadă între picioarele partidelor, cu efecte imprevizibile. Mizează ca în două săptămâni să poată fi în turul 2 şi să primească sprijinul stângii si a unei părţi a dreptei republicane pentru a invinge extrema dreaptă. Macron a încercat să şteargă umilinţa acestei înfrângeri, însă a deschis cutia Pandorei, aruncând Franţa în situaţia unei ţări inguvernabile. Privită din alt unghi, insistenţa pe care Macron o exercită pentru a convinge ţările din UE la necesitatea unei confruntari cu Rusia, poate fi şi o strategie paradoxal avantajoasă: diminuarea datoriei astronomice a Franţei prin mutualizarea datoriilor europene, evitarea unui conflict civil într-o societate în care tensiunile şi comunitarismul au ajuns la limita insurecţională. De asemenea, spectrul unui război iresponsabil, în mod cinic, ar salva proiectul său federal printr-o apărare comună, ceea ce ar suda popoarele în faţa unei Rusii considerate naziste. Se uită faptul că « Maidanul » din 2014 a fost programat de americani pentru ca Ucraina să devină o viitoare bază NATO în coasta ruşilor. Au inventat fantasmul unui atac al Rusiei împotriva Europei în cazul înfrângerii Ucrainei. În viziunea euro-atlanticilor, războiul, planificat şi alimentat, nu se poate încheia cu o înfrângere în faţa ruşilor. Este o strategie decisă în Biroul Oval şi la Pentagon, a cărei miza nu este atât Ucraina, cât geopolitica viitoarelor zone de influenţă în această regiune a Europei, cum este cunoscut ca au facut-o deseori in istoria dupa al doilea razboi mondial, in diverse zone ale lumii, pentru a-şi impune aceeaşi zonă de influentă.

Nu întâmplător, la comemorarea a 80 de ani de la debarcarea Aliaţilor în Normandia, preşedintele american Biden a rostit o frază care avea zgomotul cizmei în Europa: « Preparaţi-vă să fiţi eroi! ». Ai fi zis că se credea un nou Franklin Roosevelt, cu Rusia, care e văzută de Occident ca o prelungire a nazismului, în locul Germaniei, iar Ucraina era Normandia. S-au deturnat solemnitatea şi memoria eroilor căzuţi pe plajele din Normandia, creându-se un echivalent nejustificat al războiului de azi cu cel de ieri. . În acelaşi timp, serveşte şi sistemului pentru a contra extrema dreaptă identitară, introducând imaginarul fascist. Mesajul e clar pentru întreaga Europă: exrtrema dreaptă suveranistă este fascista, contra Europei, trebuie exclusă. Se rescrie trecutul, iar această prezentare partizană nu este nici decentă, nici morală! Europa devine un sertar al SUA. Europa are întreaga gratitudine pentru participarea Aliaţilor, însă să nu uităm că armata sovietică a lăsat 27 de milioane de morţi şi zeci de milioane de răniţi pentru înfrângerea nazismului. A dus greul războiului; fără ruşi, nu ar fi existat debarcarea în Normandia. Aceasta a contribuit, a scurtat războiul, însă nu a fost victoria decisivă. Armata Roşie nu poate fi umilită! Comemorarea a dat senzaţia că Rusia nu a contat, efortul şi sacrificiul ei au fost neglijate; este dovada unei mari ingratitudini! În 6 iunie 2024, Zelenski se bucura de toate onorurile comemorarii de parcă el învinsese nazismul! Se uită uşor Divizia SS « Galicia » ai cărei soldaţi au promis loialitate poporului ucrainian şi lui Adolf Hitler! Comemorarea s-a făcut mai mult pentru a celebra blocul Occidental şi a-l uni împotriva duşmanului inventat în birourile Washington-ului, începând din timpul administraţiei lui Clinton, fără a se mai ţine cont de promisiunea făcută lui Gorbaciov, o dată ce acesta a dizolvat Pactul de la Varşovia, făcând să cadă Cortina de Fier.

Revenind la semnificaţia victoriei partidului identitar RN în Franţa, acest lucru reflectă că poporul francez nu mai crede într-o clasă politică care are ca proiect depăşirea conceptului de naţiune. Pentru ideologia UE, reperele morale ale societăţii actuale sunt considerate neadecvate progresismului neo-marxist, care trebuie sa devină conceptul obligatoriu al viitorului stat european susţinut de Bruxelles; modelul de viaţă, cu valorile, obiceiurile şi aspiraţiile popoarelor, necesită transformarea, ceea ce are ca efect înstrăinarea oamenilor. Judecătorii Curţii Europene de Justiţie, nealeşi ci numiţi, înlocuiesc constituţiile europene, impunând deciziile lor sutelor de milioane de europeni.

Sistemul nu admite alternanţa decât în cadrul blocului central reprezentat de partidele sistemului. Parisul pare un soviet bizar, elitele votează între ele, privind poporul de la balconul palatului Elysée. Dar pe 9 iunie poporul francez a spus « NU! » politicii macroniene. Replica preşedintelui: Aţi votat, am pierdut! Însă nu aţi votat bine. Vă dau o altă şansă să votaţi cum trebuie. Cei care nu exprimă ideologia sistemului sunt puşi la zid, consideraţi reacţionari, extremişti. Ca pe vremea lui Robespierre, sistemul desemnează instigatori, cum este cazul canalului de televiziune CNews, pus la zid de întreaga presa mainstream, fiind singurul canal liber al tv. franceze. Jurnalismul aservit a devenit angajat al delaţiunii, folosit ca armă a eliminării.

Presa din România, cu excepţia -« Cotidianului »- comandată de la pupitrul Cotroceniului, nu face decât să se înscrie în aceeaşi manipulare şi cenzură. UE nu este o construcţie ci o deconstrucţie, prin deposedarea naţiunilor care o compun de suveranitatea lor. De aceea trebuie subliniată semnificaţia victoriei partidului suveranist din Franţa. Va crea un nou raport de forţe la care se vor adăuga dreptele populiste din Germania, Austria şi Spania. Populismul nu este fascist, este expresia unei revolte politice. Sicriul democraţiei este purtat de toţi acei politicieni lipsiţi de valori morale, care trec peste principiile fundamentale şi interesele naţionale, eliminând constituţiile ţărilor lor în favoarea oamenilor gri, tehnocraţii impostori ai UE. Ura şi fractura socială au devenit stafii care bântuie Europa, alimentate de progresismul woke de la Bruxelles. Asistăm la o înlocuire treptată a vechiului popor creştin european. În acelaşi timp, migraţia afro-arabă dorită de Ursula von der Leyen a început să beneficieze de mai multe drepturi decât europenii autohtoni.

În Franţa de astăzi, există trei Franţe, trei mentalităţi de societate. Prima este a noului Front Popular (Léon Blum se răsuceşte în mormânt ! ): o alianţă a stângii socialiste, comunistii francezi,ecologistii, partidul anticapitalist şi extrema stângă a lui Jean-Luc Mélanchon, trotskistă, islamistă si antisemită, adeptă a unei migraţii masive, care doreste o altă formă a laicităţii, tribunale ideologizante şi încurajarea revoluţiei de gen. Pentru această Franţă, creolizarea populaţiei se vrea o expresie a multiculturalismului. Frontul Popular anunţă că în numele propriilor valori nu va recunoaşte o victorie democratică a dreptei extreme la vot, ameninţând cu haosul general în stradă.

A doua Franţă este cea a lui Macron şi a partidului său » Renaissance »; o Franţă a mondializării şi a uber-izării, o formă de business model care îşi propune destructurarea ei după modelul globalist federalist.

« Le Rassemblement National », partidul lui Marine le Pen reprezintă o dreaptă identitară şi suveranistă, adeptă a unei Europe a naţiunilor; a fost plebiscitată la europarlamentare cu aproape 40%, deci conform teoriei oficiale care consideră extrema dreaptă antirepublicană şi fascistă, ar însemna că 40% din poporul francez este fascist! Acest stigmat ideologic este răspândit de presa aservită, de ambasade si de oamenii gri de la Bruxelles. Aceeaşi mentalitate propagandistică ca şi în România în cazul AUR, chiar dacă acest partid nu este încă bine structurat şi îi sunt imperios necesari oameni de valoare; însă cu toată spaima sistemului trădător intereselor naţionale, este mai apropiat de ţară decât domnul Preşedinte al României. Dar dacă nu eşti în ideologia sistemului, esti acuzat de extremă dreapta, eşti catalogat automat retrograd, fascist şi putinist. Acesta mentalitate este anti-democratică, dictatorială. În sfârşit, o ţară ca Franţa a desconspirat-o şi s-a opus acestei practici totalitare!

Ce concluzie se poate trage de la o guvernare a unei ţări de importanţa Franţei a cărei politică este contestată? Iar dacă UE va lupta împotriva cetăţenilor care au altă opinie decât cea oficială, tratându-i de fascişti, se poate numi o Europă a democraţiei? Sau este o Europă care vrea să-şi impună sistemul ideologic prin federalizare şi dictatură a progresismului neo-marxist importat din America? Am sărit din comunism în neo-marxism! Superbă Europă ne aşteaptă! Abisul dintre diversitate şi coeziune este mai prezent ca oricând, si se adânceşte rapid.

Lecţia Franţei, unul dintre pilierii Europei federale, la europarlamentare, este un semn că popoarele vor să fie libere. Europa este necesară, însă pe baze echitabile, nu autocrate, un termen favorit al preşedintelui Biden. Voinţa popoarelor nu trebuie denaturată de intervenţii exterioare, cum este în cazul Romaniei unde asistăm neputincioşi în aceşti 34 de ani, fără cea mai elementară atitudine civică, la trădarea clasei politice, însoţită de cea a elitei culturale care a trocat atitudinea morală pe favorurile confortului personal.

Un îndemn pentru concetăţeni: Dacă mai simţiţi nevoia să priviţi spinarea unui deal românesc plin de blândeţe, veţi vedea în curba lui lină, obrazul « Muzei adormite » a lui Brâncusi. Veţi realiza mândria de a fi români, dornici de o Europă în care să fiţi respectaţi. Acest sentiment l-am avut vizitând expoziţia lui Brâncuşi de la muzeul Beaubourg.

Brâncuşi a plecat în lume cu stâlpul porţii de acasă şi s-a întors cu infinitul. Ne-a dat tuturor românilor un paşaport pentru universalitate, ceea ce nici un preşedinte nu a reuşit!

Nu-l folosiţi să faceţi trafic la frontieră.