Cutremur de 7,7 grade. A crescut numărul victimelor

Un total de 1.002 de oameni au fost uciși, 2.376 au fost răniți și 30 dispăruți în urma cutremurului care a lovit vineri centrul Myanmarului, a anunțat sâmbătă junta militară birmană.

Regimul militar, care deține puterea în Myanmar de la lovitura de stat din 2021, a publicat cifrele într-un comunicat difuzat pe canalul Telegram al serviciului național de radio și televiziune (MRTV), după ce cu câteva ore mai devreme a raportat că aproape 700 de morți s-au înregistrat numai în regiunea Mandalay, una dintre cele mai afectate de seism.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,7 a lovit centrul Myanmarului vineri, la o adâncime de 10 kilometri, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS). Seismul a fost urmat câteva minute mai târziu de o replică cu magnitudinea de 6,7.

Cutremurul au fost resimțit și în Thailanda, unde există temeri că cel puțin 10 persoane au murit, dar și în China, Vietnam și Laos.

Echipe internaționale au început să sosească în Myanmar pentru a ajuta la eforturile de salvare.

Obținerea de informații despre situația din Myanmar este o misiune dificilă, deoarece țara se află într-o criză politică de când junta militară a preluat puterea în urma unei lovituri de stat în 2021.

Milioane de oameni au fost strămutați de luptele în desfășurare.

‼️🇲🇲 Horrific scenes from earthquake-stricken Myanmar, where the death toll has already surpassed 1,000. #earthquake pic.twitter.com/5gF9nlD6CN

Right now, I’m sending prayers to the people of Myanmar and Thailand as rescue operations unfold.

We’re looking at over 200 dead in Myanmar, and an unconfirmed but likely significant number in Thailand at the moment as the rescue efforts are underway. pic.twitter.com/rx1CXZ2czC

