Dan Tesloianu, trimis în judecată în dosarul stimulatoarelor cardiace extrase de la cadavre

Medicul cardiolog Dan Tesloianu a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și luare de mită. Procurorii îl acuză că ar fi implantat în 185 de pacienți dispozitive cardiace de unică folosință, unele extrase de la persoane decedate. În același dosar este judecat și un cardiolog din Brașov, acuzat de complicitate.

Cercetările au fost finalizate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul a fost trimis Tribunalului Iași.

Tesloianu este acuzat de abuz în serviciu în formă continuată, cu 185 de acte materiale, și de luare de mită. Celălalt medic este acuzat de complicitate la abuz în serviciu, cu 24 de acte materiale.

Dispozitive extrase de la persoane decedate

Faptele ar fi avut loc între aprilie 2018 și mai 2022. În acea perioadă, Tesloianu lucra în Clinica de Cardiologie a unui spital din Iași. Procurorii susțin că medicul ar fi implantat stimulatoare și defibrilatoare de unică folosință în 185 de pacienți. Unele dispozitive ar fi fost extrase de la persoane decedate. Aparatele ar fi fost resterilizate și reutilizate, deși legislația interzice această practică. Anchetatorii spun că medicul ar fi ignorat riscul apariției unor probleme medicale grave.

Dispozitivele nu ar fi fost înregistrate în gestiunea spitalului. Acestea nu aveau documente de proveniență, certificate de garanție sau avize de conformitate. Nici procedurile interne nu ar fi fost respectate. Aparatele nu ar fi trecut prin farmacia spitalului înainte de a ajunge în clinica de cardiologie. De asemenea, nu existau acte care să dovedească sterilizarea lor.

Cardiologul din Brașov ar fi trimis la Iași, în 24 de rânduri, stimulatoare și defibrilatoare. Potrivit procurorilor, acestea aveau surse necunoscute, erau nesterilizate sau aveau termenul de valabilitate expirat.

Prejudiciul produs spitalului a fost estimat la peste două milioane de lei. Mai mulți pacienți s-au constituit părți civile în dosar. Procurorii consideră că au fost afectate dreptul lor la sănătate și dreptul de a fi informați.

Unele intervenții nu ar fi fost necesare

Anchetatorii susțin că multe dintre operații nu aveau o justificare medicală. În unele cazuri, ar fi fost trecute în acte diagnostice fictive. Procurorii mai afirmă că anumitor pacienți le-ar fi fost recomandate medicamente care să provoace simptome specifice. Acestea ar fi fost folosite apoi pentru justificarea intervenției.

Unele defibrilatoare ar fi fost implantate fără motive clinice, deși procedurile puteau provoca probleme grave sau chiar decesul pacienților. Potrivit rechizitoriului, medicul ar fi trimis și subordonați sau rezidenți să facă intervențiile. Unii dintre aceștia nu aveau competențe în domeniul dispozitivelor cardiace implantabile.

Fișele medicale și formularele de consimțământ ar fi fost modificate după ce pacienții le semnaseră. Ar fi fost adăugate mențiuni potrivit cărora bolnavii acceptaseră implantarea unor aparate extrase de la cadavre.

Procurorii spun însă că pacienții nu fuseseră informați despre proveniența dispozitivelor. Nici familiilor persoanelor decedate nu li s-ar fi cerut acordul pentru extragerea acestora.

Acuzație de mită și bunuri puse sub sechestru

Tesloianu este acuzat și că ar fi primit mită. Fapta ar fi avut loc în noiembrie 2022, în cabinetul său din spital. Potrivit procurorilor, medicul ar fi primit 100 de lei de la o pacientă aflată în scaun cu rotile. Banii ar fi fost oferiți pentru consultația acordată.

Anchetatorii au cerut menținerea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale celor doi medici. Dosarul va fi judecat în primă instanță de Tribunalul Iași.

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