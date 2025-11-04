Daniel Băluță: Marcel Ciolacu nu a fost corect

Băluță nu crede că Grindeanu se simte amenințat de o eventuală victorie a sa în alegerile de la Primăria Generală. Candidatul PSD face o paralelă între actualul lider social-democrat și Ciolacu, într-un interviu pentru G4Media.

De Rami Cristescu
Daniel Băluță: Marcel Ciolacu nu a fost corect

Daniel Băluță și Marcel Ciolacu

Băluță nu crede că Grindeanu se simte amenințat de o eventuală victorie a sa în alegerile de la Primăria Generală. Candidatul PSD face o paralelă între actualul lider social-democrat și Ciolacu, într-un interviu pentru G4Media.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a spus că el a fost opțiunea inițială a partidului pentru funcția de Primar General în 2024. „Marcel Ciolacu m-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu, după care s-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea.”

„Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine”, spune Băluță în interviul oferit celor de la G4Media. Edilul nu a înțeles nici acum decizia lui Ciolacu. „Nu am nici un fel de explicație. De aceea am folosit această comparație.”

Jurnaliștii l-au întrebat pe Băluță despre dacă este valid scenariul în care Grindeanu nu și-ar dori să câștige alegerile, pentru a nu avea un adversar validat prin vot în interiorul PSD. Acesta îl compară pe fostul premier cu actualul lider al social-democraților. „Asta îl diferențiază, de exemplu, pe Marcel Ciolacu de Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este un președinte care m-a susținut și mă susține.”

„Am folosit președinția lui Marcel Ciolacu special pentru a vă pune în evidență faptul că domnul Sorin Grindeanu nu simte un astfel de pericol”, explică primarul Sectorului 4. El spune că Grindeanu este constructiv și corect în interacțiunea cu el.

Băluță spune că nu își dorește un rol mai important în PSD. „Nu e profilul meu să îmi doresc un alt tip de poziție.”

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. PSD A FACUT MEREU IMPLOZIE DIN INTERIOR=APR, PROROMANIA, UNPR, APP, MELESCANU, PONTA, G OPREA, DRAGNEA au plecat din PSD pt ca la varf mereu au fost impusi acoperitii, descoperitii, gastile, cumetriile, abs de baneasa,votulsoft!!!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro