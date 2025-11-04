Daniel Băluță: Marcel Ciolacu nu a fost corect

„Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine”, spune Băluță în interviul oferit celor de la G4Media. Edilul nu a înțeles nici acum decizia lui Ciolacu. „Nu am nici un fel de explicație. De aceea am folosit această comparație.”

Jurnaliștii l-au întrebat pe Băluță despre dacă este valid scenariul în care Grindeanu nu și-ar dori să câștige alegerile, pentru a nu avea un adversar validat prin vot în interiorul PSD. Acesta îl compară pe fostul premier cu actualul lider al social-democraților. „Asta îl diferențiază, de exemplu, pe Marcel Ciolacu de Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este un președinte care m-a susținut și mă susține.”

„Am folosit președinția lui Marcel Ciolacu special pentru a vă pune în evidență faptul că domnul Sorin Grindeanu nu simte un astfel de pericol”, explică primarul Sectorului 4. El spune că Grindeanu este constructiv și corect în interacțiunea cu el.

Băluță spune că nu își dorește un rol mai important în PSD. „Nu e profilul meu să îmi doresc un alt tip de poziție.”