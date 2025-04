David Popovici, o decizie grea

Campionul olimpic David Popovici a renunțat la finala probei de 100 de metri liber, sâmbătă, la Campionatele Naționale de înot în bazin de 50 m, găzduite de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni, din cauza unei probleme medicale.

El fusese cel mai rapid din serii, cu timpul de 47 sec 30/100.

”Astăzi, ar fi trebuit să concurez în finala de 100 m liber, una dintre preferatele mele… însă, din păcate, durerile de spate nu mi-au permis să intru în bazin. A fost o decizie grea, dar necesară. Uneori, cel mai curajos lucru pe care îl poți face ca sportiv este să știi când să spui ‘stop’, ca să ai grijă de corpul și de drumul tău pe termen lung. Chiar dacă mi-a fost greu să privesc cursa de pe margine, am rămas cu inima plină datorită vouă. Nu am vrut sa-i dezamăgesc pe copiii care au venit să mă vadă, așa că am petrecut câteva momente cu ei. Mulțumesc tuturor pentru susținere și înțelegere – voi reveni mai puternic!”, a transmis Popovici pe Facebook.

El a câștigat două titluri la naționale, la 50 m liber și 200 m liber.

Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanța) a câștigat titlul de campion, după ce a fost înregistrat în finală cu timpul de 48 sec 70/100.

CS Dinamo a obținut sâmbătă trei titluri naționale, prin Daria Măriuca Silișteanu (50 m spate feminin), Daria Asaftei (100 m bras feminin) și Rebeca Jasmine Veress (400 m mixt).

CSA Steaua a câștigat două titluri, prin Rebecca Aimee Diaconescu (100 m liber) și Robert Andrei Badea (400 m mixt).