De ce alegem divertismentul digital în detrimentul televizorului

Cu ceva ani în urmă televizorul reprezenta principala formă de divertisment pentru români. În prezent, acesta nu mai captează la fel de ușor interesul, fiind depășit la popularitate de ecranele mici. Se poate spune că TV-ul s-a transformat deja într-un clasic pe partea de divertisment.

În prezent, divertismentul digital este trendul. Descoperă în acest articol care sunt factorii care au dus la această schimbare și de ce televizorul nu mai intră în preferințele publicului modern.

Trendul ultimilor ani: de la televizor la telefon

În ultimii ani românii au migrat din fața televizoarelor către telefoanele mobile, iar statisticile autorităților confirmă asta. Deși televizorul este și el în continuare folosit, românii au cam renunțat la grila TV clasică și îl folosesc mai mult pentru Netflix, Youtube, DAZN sau alte aplicații de streaming.

Am analizat rapoartele publicate lunar de ARMA (Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor), care indică faptul că românii se uită din ce în ce mai puțin la canalele TV clasice. Raportul din luna iunie 2026 arată că PRO TV, liderul audiențelor, a avut în medie 467.000 de telespectatori pe minut, înregistrând o mare scădere față de 640.000 cât avea în ianuarie 2025.

Astfel de scăderi înregistrează și restul posturilor TV din top, alte exemple fiind Antena 1, Kanal D sau televiziunile de știri. Așadar, schimbarea este evidentă și cel mai probabil trendul descendent va continua.

Extrem de relevant este și ultimul raport de date statistice emis de ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații). L-am analizat și am constat că internetul 5G a explodat, cu 5,1 milioane de conexiuni la final de 2025. Creșterea anuală este de peste 45%. Practic, în România avem un număr de peste 19 milioane de conexiuni 4G/5G și peste 7 milioane de conexiuni fixe la internet.

De ce cred eu că s-a ajuns la aceste cifre? În primul rând, telefonul nu este doar un simplu ecran precum televizorul. Prin intermediul mobilului pot socializa, căuta orice informații și chiar să mă distrez în grupuri cu prietenii sau la jocuri de noroc online.

La canalele TV privesc ce mi se furnizează, după un program fix și cu pauze comerciale enervante. În schimb, telefonul mobil îmi permite să particip activ la activități și să interacționez direct cu alte persoane. Dacă am pierdut o emisiune de divertisment sau un podcast live pe YouTube, pot da replay când doresc.

De ce vrem să facem ceva interactiv, nu doar să privim

Divertismentul din ziua de astăzi nu se rezumă doar la a privi un film sau un show la TV. Nu mai consumăm de mult doar ce ni se oferă, ci cautăm moduri de distracție interactive, pe care televizorul clasic nu ni le poate oferi.

Experiența oferită de canalele TV este adesea plictisitoare, mai ales pentru generațiile mai tinere. Imaginează-ți dacă poți rezista la un film fără să dai un scroll pe Facebook, sau dacă poți vedea meciul echipei de fotbal favorite fără a comenta pe WhatsApp cu grupul de prieteni. Ar fi plictisitor, nu-i așa?

Tocmai de aceea preferăm divertismentul digital, pentru că noi suntem cei care avem controlul asupra tuturor opțiunilor și chiar putem face mai multe activități în același timp.

Hai să îți împărtășesc un test pe care l-am făcut personal într-o seară. Am deschis televizorul, căutând un film de groază care să mă țină în fața ecranului. Am schimbat canalele timp de aproximativ 30 de minute, fără a găsi efectiv vreo peliculă din această categorie pe care eu o îndrăgesc.

Ce am făcut mai departe? Am deschis telefonul mobil și în aproximativ 5 minute am identificat un film online care să mă atragă și chiar am citit recenzii în comunitatea online de cinefili. Dacă și ție ți s-a întâmplat vreodată asta, înseamnă că ai simțit pe pielea ta că divertismentul digital este la putere.

Piața română de divertisment e în plină competiție

În România, piața de divertisment digital este în plină expansiune și se duce o luptă acerbă pentru supremație. Iată principalele segmente de divertisment preferate de români:

Rețelele sociale – acest segment domină piața de divertisment din România, iar studiile DataReportal arată că există peste 13 milioane de utilizatori pe social media, pe platforme ca Facebook, TikTok sau alte rețele online.

– acest segment domină piața de divertisment din România, iar studiile DataReportal arată că există peste 13 milioane de utilizatori pe social media, pe platforme ca Facebook, TikTok sau alte rețele online. Platformele de streaming – indiferent că este vorba despre filme sau muzică, românii se distrează de minune cu platformele de streaming și tot mai multe persoane plătesc abonamente pe platforme precum Netflix, HBO Max sau Disney+.

– indiferent că este vorba despre filme sau muzică, românii se distrează de minune cu platformele de streaming și tot mai multe persoane plătesc abonamente pe platforme precum Netflix, HBO Max sau Disney+. Jocurile de noroc online – estimările din industria de gambling arată că tot mai mulți români accesează jocurile de noroc online, în special de pe mobile, iar numărul poate crește, mai ales că am văzut frecvent pachete cu 100 învârtiri gratuite oferite la înregistrare și alte bonusuri consistente la cazinourile licențiate.

– estimările din industria de gambling arată că tot mai mulți români accesează jocurile de noroc online, în special de pe mobile, iar numărul poate crește, mai ales că am văzut frecvent pachete cu 100 învârtiri gratuite oferite la înregistrare și alte bonusuri consistente la cazinourile licențiate. Jocurile video – în România se produc și se consumă jocuri video. Industria de gaming este puternic dezvoltată, cu aproape 8 milioane de români care se declară „gameri”, conform RGDA 2025.

Spre ce se îndreaptă divertismentul digital

Am consultat datele oficiale transmise de Comisia Europeană prin Raportul de țară privind deceniul digital al României pentru 2026 și am constatat că țara noastră este totuși considerată printre liderii UE în ceea ce privește infrastructura de conectivitate fixă, inclusiv în zonele rurale și slab populate, dar Comisia pune presiune pe dezvoltarea continuă a rețelelor 5G.

Interesant că, din același raport, reiese că 77% dintre românii chestionați consideră că în următorul deceniu trebuie pus accent pe instrumentele digitale, iar Comisia Europeană alocă fonduri substanțiale în acest sens.

Opinia mea pentru viitor este clară, în sensul că televizorul va rămâne în planul secund pe această piață de divertisment din România, cel puțin în formatul televiziunii clasice. Tot divertismentul va fi pe telefon în mediul online, digital și interactiv.

Cred totuși că televizorul nu va dispărea complet din casele noastre, mai ales că mediul rural din România este în continuare subdezvoltat și dependent de conexiuni fixe, dar în zonele mai dezvoltate va deveni o extensie a telefonului mobil, datorită expansiunii accelerate a sistemelor digitale.

Deja conectăm și partajăm ecranul telefonului la TV, iar pe viitor televizoarele vor fi și ele construite mai mult către segmentul de divertisment digital, cu tot mai multe aplicații interactive. Expansiunea inteligenței artificiale facilitează acest proces.

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