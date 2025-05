De ce s-au oprit lucrările pe autostrăzi. Explicația lui Grindeanu

Știrea cu privire la blocajele și restructurarea de pe șantierele A8 și A3 ale UMB este ”un caz tipic de fake news”, a afirmat, luni, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la ceremonia de semnare a contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2 al Centurii Metropolitane Cluj (Gilău – A3 – Cluj- Napoca – Apahida – DX4).

‘Am văzut și eu de ieri începând această știre, care mi-a fost și mie trimisă, rostogolită și prezentată în diverse moduri. Am vorbit și ieri și am vorbit și în această dimineață cu patronul, director general ce e domnul Umbrărescu, și pot să vă spun următorul lucru – și am vorbit și cu beneficiarul, în cazul nostru CNAIR: cine a scos această știre este același cont, site, care a mai scos o minciună în urmă cu aproape un an. Minciuna cu ceasul meu care e de zeci de mii, sute de mii de euro. Sunt aceiași. E la fel de falsă. Astăzi, când vorbim, sunt peste 7.000 de oameni pe șantierele gestionate de UMB. Peste 7.000 de oameni lucrează. Am discutat, n-are niciun fel de planuri și ce se prezenta acolo, de restructurare, de eficientizare și retragere de pe unele șantiere UMB. Repet, am vorbit și aseară și am vorbit și azi dimineața, fiindcă am văzut-o rostogolită în buclă această știre falsă’, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, este vorba despre săptămâna care va fi liberă, conform programului pe care îl practică antreprenorul.

‘Merge pe programul pe care îl știm. Cei care cunosc bine activitatea acestei companii știu că au următorul calendar: ei lucrează trei săptămâni non-stop, o săptămână pauză. Știți că au acest calendar, e celebru calendarul UMB-ului. Săptămâna aceasta se lucrează. Habar n-am, poate săptămână viitoare e săptămâna de pauză, dar nu e niciun fel de recalibrare. Și da, din discuțiile avute și aseară și acum cu domnul Umbrărescu, da, își dorește în continuare să meargă lucrurile în același ritm, să existe finanțări pentru toate proiectele și să continue lucrurile cum au fost până acum. Dar ăsta este un caz tipic de fake news, cum a fost și vara trecută povestea cu ceasul meu de zeci de mii și de sute de mii de euro. Același site a propagat sau cont de Facebook. Același. Dacă tot vor să dea, să dea. Să sune măcar, nu la noi, să sune la UMB, să întrebe dacă e adevărată sau nu această știre’, a adăugat ministrul Transporturilor.

Și reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au dezmințit știrea, susținând că aceasta ‘nu se confirmă’, iar muncitorii ‘vor intra după alegeri în săptămâna normală de pauză’, de aici apărând speculațiile.

‘Este pauza lor clasică. Muncesc trei săptămâni legate și în weekend-uri, iar după aia au o săptămână liberă’, au transmis aceștia.