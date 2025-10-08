De ce trebuie să ții cont înainte să instalezi balamalele?

Ne așteptăm de la uși să funcționeze impecabil, însă, rareori, ne gândim la toate componentele acestora și cât de importante sunt.

De exemplu, balamalele sunt piese simple care însă contează enorm și influențează modul în care folosești o ușă. Dacă nu știi cum să le alegi, citește mai departe și află detaliile la care să fii atent.

Greutatea ușii

Greutatea ușii este primul factor care îți dictează alegerea deoarece, de exemplu, o ușă de bucătărie, ușoară și subțire, poate funcționa ani de zile cu două balamale standard. În schimb, o ușă de dressing cu oglindă integrată are nevoie de balamale de o calitate superioară, capabile să susțină greutatea fără să cedeze. Dacă alegi prea puține balamale sau unele prea slabe, ușa va începe să se lase, iar în timp vei observa că se freacă de corp sau că nu mai stă închisă complet.

De asemenea, contează și raportul dintre înălțimea ușii și numărul de balamale. Pentru o ușă scurtă, în general, două piese sunt suficiente, dar la dimensiuni mai mari este recomandat să adaugi a treia sau chiar a patra balama pentru stabilitate. Cu cât distribui greutatea mai bine, cu atât crește durata de viață a mobilierului.

Tipul de deschidere dorit

Există mai multe tipuri de balamale din care să alegi în funcție de modul în care vrei să se deschidă ușa, pentru că unele permit atât deschiderea la 90 de grade, cât și la 165 de grade sau mai mult. Cu toate acestea, trebuie să te gândești și la spațiul din jur pentru că ușa care se deschide prea larg poate lovi pereții sau alte piese de mobilier, iar una care se deschide limitat poate îngreuna accesul la interior.

Materialul mobilierului

Articolele de mobilier sunt compatibile doar cu anumite tipuri de prindere. De exemplu, PAL-ul, foarte des folosit în mobilierul modern, este mai fragil și are nevoie de șuruburi și balamale concepute special pentru a nu deteriora placa. Lemnul masiv, în schimb, permite fixări mai ferme și balamale mai grele, care nu pun presiune excesivă pe material.

O balama nepotrivită înseamnă desprinderi, șuruburi care ies la suprafață sau chiar la fisuri în panou, așa că înainte să instalezi, verifică dacă materialul și mecanismul sunt compatibile.

Sistemul de amortizare

Dacă te-ai săturat de zgomotul ușilor trântite sau de loviturile bruște, balamalele cu amortizare sunt exact ceea ce îți dorești. Acestea folosesc un mecanism hidraulic sau cu arc care încetinește mișcarea și face închiderea lină, aproape silențioasă.

Pe lângă confort, amortizarea prelungește și viața mobilierului deoarece fără șocuri repetate, muchiile fronturilor și structura interioară rezistă mai bine în timp. Chiar dacă la început pare un moft, odată ce folosești un dulap cu amortizare, îți vei da seama cât de mult schimbă experiența din viața de zi cu zi.

Aspectul mobilierului

Deși balamalele sunt în mare parte accesorii tehnice, pot influența designul general. Există modele complet ascunse, care dispar în interior și lasă fronturile perfect curate, dar și modele vizibile, care devin parte din design. Balamaua de calitate garantează reglaje fine care asigură un aspect uniform și elegant, chiar dacă mobilierul are mici imperfecțiuni constructive.

Reglajul este esențial

O etapă esențială pe care mulți o subestimează este reglajul. Cele mai bune balamale permit ajustări pe trei direcții: vertical, orizontal și în adâncime, fapt care îți dă libertatea să corectezi micile abateri ale ușii și să obții o linie perfect dreaptă. Dacă sari peste această etapă, vei vedea rapid uși care agață, spații inegale sau un aspect general neîngrijit.

Tu ce tip de balamale preferi?