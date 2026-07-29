De la bunici la generația Z: Noul hobby viral printre tineri

O mare iubitoare de păsări

Puțini oameni iubesc păsările mai mult decât Lira Valencia. Ar putea întârzia să își asume angajamentele asumate chiar și numai pentru a admira un pescăruș albastru care zboară prin sudul Londrei.

Exasperată, ca atâția studenți, de starea precară a pieței muncii după absolvirea universității în timpul pandemiei, Valencia a observat o rară oportunitate de a-și folosi diploma de zoologie în domeniu: un post la o organizație caritabilă pentru păsări din însorita Maltă. Deși pasiunea ei s-a clădit pe o minciună despre adevăratul ei nivel de experiență în observarea păsărilor, și-a putut lua astfel zborul spre Mediterana.

„La începutul anilor ’20, dacă cineva îmi spunea că voi deveni observator de păsări, aș râde pentru că pur și simplu nu era ceva la care m-am gândit vreodată să fiu mic”, a declarat Valencia, în vârstă de 30 de ani, pentru CNN.

„Evident, a început ca o minciună, dar apoi a început să se reflecte asupra mea. Chestia e: odată ce începi, nu te mai poți opri cu adevărat.”

A ajuns un simbol datorită pasiunii pentru păsări

Acum, după ce s-a întors la Londra, este creatoare de conținut despre natură fiind cunoscută de urmăritorii săi drept „outsidewithlira”. A ajuns un simbol datorită interesului său în observarea păsărilor în rândul generației Z din Marea Britanie. Aproape 750.000 de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani se practică acum în mod regulat birdwatching în Marea Britanie, conform datelor publicate în luna mai de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), ceea ce reprezintă o creștere de 1.088% din 2018.

Datele, extrase dintr-un studiu care a durat opt ani, la care au participat 24.000 de persoane, a fost realizat de compani Fifty5Blue. Potrivit studiului, numai confecționarea bijuteriilor a reprezentat un hobby care s-a bucurat de o creștere mai rapidă în rândul acestei grupe de vârstă. Creșterea depășește avansul de 47% al birdwatching-ului în Regatul Unite, ajungând la peste 4 milioane de persoane, în timp ce participarea milenialilor și a Generației X a crescut cu 216%, respectiv 66% din 2018.

Un interes care nu a trecut neobservat

Interesul tinerilor pasionați de păsări nu a trecut neobservat de Katie Nethercoat, consilieră pentru fauna sălbatică a RSPB, expertă în nenumăratele specii de păsări care împânzesc rețeaua de peste 200 de rezervații naturale a organizației caritabile.

„Cu siguranță, algoritmul meu pe rețelele sociale mi-a oferit conținut minunat în care tinerii merg în rezervații naturale, chiar numai pentru a observa o găină de baltă care își face cuibul în Londra sau lișițe pe spatele unei bărci mici și lente”, a declarat Nethercoat pentru CNN.

„În această perioadă plină de îngrijorări, este întotdeauna un lucru încurajator, dar și plăcut că există o scânteie de pasiune.”

Pufini și Pokémoni

De la vrabia de casă, omniprezentă, până la pufinii care traversează Atlanticul pentru a cuibări pe stâncile de la Bempton, în Yorkshire, în fiecare vară, 636 de specii de păsări au fost înregistrate în Marea Britanie, potrivit celui mai recent recensământ realizat de Uniunea Ornitologilor Britanici.

„Există atâta diversitate, atâtea specii diferite”, spune Valencia.

„Sunt diferite — urăsc să spun asta, dar sunt ca niște personaje Pokémon. Fiecare trăiește o viață diferită și, deși pentru unii oameni pot părea la fel, odată ce începi să înveți despre ele, descoperi o lume întreagă.”

Observația Valenciei explică parțial de ce atât de mulți tineri se apucă de un hobby asociat de obicei cu oamenii mai în vârstă, pensionari care au timp și bani de cheltuit.

Oricât de reticentă ar fi comparația cu Pokémon, ea are sens. Franciza japoneză a explodat în popularitate în 2016, odată cu succesul aplicației Pokémon Go, care îi îndemna pe utilizatori să iasă în lume și să „îi prindă pe toți”.

Aplicațiile de observare a păsărilor au valorificat același principiu, unele mai explicit decât altele. Lansată în ianuarie, aplicația Birdex, autointitulată „Pokémon Go pentru păsări”, transformă observarea păsărilor într-un joc: fiecare specie zărită devine o carte de colecție virtuală, care poate fi „îmbunătățită” prin observații ulterioare și prin finalizarea unor misiuni.

Cea mai populară aplicație

Cea mai populară dintre toate rămâne, fără îndoială, Merlin, o aplicație gratuită de identificare a păsărilor, dezvoltată de Laboratorul de Ornitologie al Universității Cornell. Fotografiile și chiar înregistrările audio, un fel de „Shazam pentru păsări”, pot fi folosite pentru a identifica oricare dintre cele 11.000 de specii din baza de date eBird, un proiect derulat de același institut de cercetare din New York.

Există și alte aplicații cu funcții similare, dar niciuna nu se apropie de popularitatea lui Merlin, care a strâns 40 de milioane de descărcări de la lansarea sa, în 2014. Între timp, pe eBird au fost înregistrate 2 miliarde de observații din toate colțurile lumii, cifră anunțată anul trecut de directorul executiv al laboratorului, Ian Owens, care a menționat și o creștere de 40%, respectiv 70%, a utilizării Merlin în America, respectiv în Europa, în primăvara lui 2025.

Astfel de aplicații ajută și la demontarea ideii că observarea păsărilor ar fi un hobby costisitor, spune Nethercoat, oferind în același timp o cale mai accesibilă de a intra într-o activitate care altfel poate părea copleșitoare pentru începători.

„Aplicațiile sunt un mod atât de simplu și accesibil prin care oamenii ajung să-și spună: «O să ies la o plimbare de zece minute, sunt curios ce voi auzi»”, spune ea.

„Oamenii cred că observarea păsărilor e un hobby scump, dar nu este. Nu ai nevoie de echipament special. De cele mai multe ori înseamnă doar să mergi în parcul din cartier, să stai pe balcon sau în grădină, să te plimbi pe malul unui râu. Natura e mereu acolo.”

Zbor în afara lumii digitale

Deși recunoaște popularitatea aplicațiilor, Valencia are și o altă teorie, aparent paradoxală, despre motivul pentru care observatorii de păsări devin tot mai tineri: dorința de a petrece mai puțin timp în fața ecranelor, în rândul unei generații crescute cu telefonul în mână.

„În cazul meu, sincer, avem creierele epuizate. Cred că suntem pur și simplu sătui și epuizați de rețelele sociale”, spune ea, făcând trimitere la revenirea în tendințe a aparatelor foto pe film, a playerelor MP3 și a altor dispozitive analogice.

„E foarte toxic. E ciudat, pentru că nu ne face să ne simțim bine. Ne simțim aproape dependenți de telefoane, pentru că nu cunoaștem altceva… Mulți dintre noi ne întoarcem spre viață, căutăm o existență mai liniștită, o conexiune reală cu natura și cu ceilalți oameni. Observarea păsărilor e o modalitate excelentă pentru oricine vrea să facă asta.”

„Este singurul lucru pe care îl știu, astăzi, și care are puterea să îmi încetinească ritmul, să-mi liniștească gândurile și, aproape, să le oprească de tot”, adaugă ea. „În acele momente, tot ce fac e să privesc păsările, să le observ, să vreau să aflu ce specie e. E ceva profund, de asta îmi place.”

Influencer cu normă întreagă

La mai puțin de un an de când și-a părăsit slujba de îngrijitoare de animale sălbatice din Londra pentru a deveni creatoare de conținut și influencer cu normă întreagă, Valencia e conștientă de această contradicție. Este ca o ironie pe care și-o asumă, însă visează la un viitor în care iubitorii de păsări se vor bucura de acest hobby fără să depindă de tehnologie.

„Pentru mine, scopul final, poate sună exagerat, poate nu se va întâmpla în timpul vieții mele, ar fi ca generațiile viitoare să trăiască într-o lume în care natura și oamenii coexistă în armonie”, explică Valencia, care își petrece multe seri îngrijind o grădină comunitară din Croydon, la înființarea căreia a contribuit.

„Dar, în același timp, e ciudat, pentru că modul în care încerc să transmit acest mesaj e tot prin telefon, prin Instagram, prin aplicații, iar aceste lucruri nu sunt tocmai cunoscute ca fiind benefice pentru natură sau pentru sănătatea mintală a oamenilor.”

Mai conectați cu natura

„Dacă aș putea pocni din degete, ne-am desprinde cu toții de telefoane și am trăi mai conectați la natură”, adaugă Valencia. „Dar, evident, trăim în lumea asta.”

E o lume în care tot mai multe specii de păsări sunt amenințate cu dispariția. Datele publicate în octombrie, anul trecut, de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) arată că 61% dintre speciile de păsări sunt în declin la nivel global, față de 44% în 2016. Principalele cauze sunt pierderea și degradarea habitatelor, cauzate în special de agricultură și exploatare forestieră.

În timp ce 34 de specii din Regatul Unit au înregistrat creșteri pe termen lung în ultimele trei decenii, 43 au înregistrat scăderi, potrivit celui mai recent studiu privind păsările cuibăritoare, publicat în aprilie și coordonat de RSPB.

Populațiile de pițigoi de salcie și pițigoi de mlaștină au scăzut cu 92%, respectiv 53%, în această perioadă, iar aceste cifre ilustrează o tendință mai amplă, sursă de îngrijorare zilnică pentru Nethercoat.

„Din păcate, am asistat la un declin uriaș al numărului de păsări”, spune ea. „Chiar dacă ne uităm doar la Regatul Unit, suntem, la propriu, una dintre țările cele mai sărăcite din lume în privința naturii.”

Generația tânără, o speranță

Totuși, Nethercoat își pune speranța în generația tânără care descoperă frumusețea observării păsărilor, un hobby care, crede ea, poate deveni un pas către o implicare emoțională reală în conservarea păsărilor și a mediului, în general.

„Observarea păsărilor e adesea primul pas prin care oamenii încep să observe ce se întâmplă în jurul lor, pentru că păsările sunt peste tot, cuibărind chiar lângă noi”, spune ea.

„Acest lucru poate crea o legătură autentică cu oamenii, astfel ca ei să ajungă să spună: «Doamne, o mierlă își face cuib într-un ghiveci lângă ușa mea. O să o urmăresc cum își construiește cuibul, cum își crește puiul.» Este într-adevăr un mod excelent de a stârni o pasiune, pentru ca apoi ea să crească în timp.”