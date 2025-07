De la secția de poliție. Piedone, mesaj liniștitor cu nepoții

Aflat sub control judiciar, Cristian Popescu Piedone s-a prezentat miercuri la secția de poliție.

”Mi-am susținut și în trecut și îmi susțin și acum nevinovăția. Cu siguranță acest dosar va ajunge pe masa judecătorilor, iar acolo se va da bătălia între adevăr și utopie”, a spus Piedone la secția de poliție din Bragadiru.

Cristian Popescu Piedone a reiterat că nu intenționează să candideze la Primăria Capitalei și nici să revină în cursa politică.

„Nu mă interesează să candidez la vreo primărie de sector sau, în special, la Primăria Capitalei”, a spus fostul șef de la ANAF.

Sceptic în ceea ce privește reîntoarcerea sa ca director la ANPC dacă va fi găsit nevinovat, Piedone a spus că nu crede ” în minuni, nu mă interesează aceste minuni”.

”Susțin ideea că am deranjat. E clar că acolo nu mă mai întorc. Cum e clar și acum că, la alegerile interimare, nu voi candida. Am spus asta demult. Poate nu am fost crezut. Nu voi candida nici în 2028. Asta nu înseamnă că voi sta și voi susține un candidat sau altul. Și asta este”, a mai spus Piedone.

„Mă gândesc să-mi plimb nepoții”, a conchis Piedone.

Cristian Popescu Piedone este acuzat că, în luna martie, ar fi avertizat un reprezentant al unui hotel din Sinaia despre un control al inspectorilor ANPC.

DNA susține că Piedone l-a favorizat pe operatorul economic evitând posibile sancțiuni, fapta fiind una de corupție.

În presă s-a speculat că Piedone și-ar fi atras ”ghinionul„ din cauza aspirațiilor sale la fotoliul de la Primăria Capitalei.