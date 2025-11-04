Decizie de la Bolojan. 5 lei în plus pe zi pentru angajații din România, din 2026

Decizie de la Bolojan. 5 lei în plus pe zi pentru angajații din România, din 2026

Guvernul va majora tichetele de masă la 45 de lei începând din 2026, într-un compromis între sindicate și constrângerile bugetare.

Coaliția de guvernare a decis majorarea cuantumului tichetelor de masă la pragul de 45 de lei brut, conform surselor politice. Majorarea reprezintă un câștig de 5 lei față de nivelul actual.

Decizia face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri economice, inclusiv reforma administrației publice.

Inițial, existau discuții privind o majorare până la 50 de lei, dar guvernul a optat pentru o variantă mai prudentă, pentru a evita un efort bugetar suplimentar de peste un miliard de lei anual. Majorarea va fi aplicată în același regim fiscal ca în prezent, tichetele de masă rămânând supuse impozitului pe venit și CASS, dar fără contribuții la asigurările sociale.

Această ajustare vine ca răspuns la presiunile sindicatelor, care au cerut o creștere semnificativă pentru a compensa inflația, și la solicitările mediului de afaceri pentru predictibilitate și o perioadă de tranziție clară.

  1. romanii vor manca cu 2 biscuiti mai mult in fiecare zi si cu astia 5 lei sigur relanseaza economia, hai sa-l aplaudam pe saracie si pro-europenii de la guvernare !!!!!

