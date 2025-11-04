Decizie de la Bolojan. 5 lei în plus pe zi pentru angajații din România, din 2026

Decizia face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri economice, inclusiv reforma administrației publice.

Inițial, existau discuții privind o majorare până la 50 de lei, dar guvernul a optat pentru o variantă mai prudentă, pentru a evita un efort bugetar suplimentar de peste un miliard de lei anual. Majorarea va fi aplicată în același regim fiscal ca în prezent, tichetele de masă rămânând supuse impozitului pe venit și CASS, dar fără contribuții la asigurările sociale.

Această ajustare vine ca răspuns la presiunile sindicatelor, care au cerut o creștere semnificativă pentru a compensa inflația, și la solicitările mediului de afaceri pentru predictibilitate și o perioadă de tranziție clară.