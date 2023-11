Demers diplomatic remarcabil al lui Iohannis-lobby in Africa pentru intrarea României in Schengen!

Unii răuvoitori ar putea spune că vizita in Kenya, Tanzania, Cabo Verde si Senegal, in acest ultim an de mandat, reprezintă o călătorie turistică, la fel ca cele din Asia sau America latină. Altii ar putea spune că in loc să stea la comanda CSAT in timp de război la granita noastră si cu zeci de ostatici in Gaza, Iohannis pleacă sa facă safari in Africa.