Demiteri după scandalul de la Floreasca

Conducerea Centrului de Mari Arși de la Spitalul de Urgență Floreasca și cea a Laboratorului spitalului au fost demise, a informat luni unitatea medicală.

Decizia vine după ce sora unei paciente care a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafața corpului la Spitalul Floreasca a semnalat mai multe nereguli în Centrul de Mari Arși.

‘În contextul incidentului recent de la Centrul de Mari Arși ne exprimăm înainte de toate profunda compasiune față de suferința pacientei și a familiei sale. (…) Pentru a preveni repetarea unor astfel de situații am decis următoarele măsuri, în completarea celor deja comunicate: reorganizare managerială – am luat decizia demiterii conducerii Centrului de Mari Arși, am luat decizia demiterii conducerii Laboratorului spitalului. Începând de astăzi, coordonatorul Centrului de Mari Arși este dr. Adrian Frunză, iar laboratorul este condus de dr. Oana Iulia Talpoș’, a informat spitalul, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Potrivit sursei citate, foaia de observație medicală a pacientei a fost trimisă, cu celeritate, Colegiului Medicilor pentru o analiză amănunțită, iar cei 63 de medici implicați (inclusiv medicii implicați în consulturile interdisciplinare) în tratarea pacientei vor trimite note de informare care să clarifice aspectele medicale ale acestui caz.

De asemenea, afirmă sursa citată, personalul mediu și auxiliar din Compartimentul de Mari Arși vor trimite note de informare către Comisia de analiza a cazului organizată prin decizie managerială.

‘Este în curs de implementare un sistem de feedback în timp real, prin care fiecare pacient poate semnala direct medicului șef de secție, managementului calității și conducerii spitalului orice nevoie sau neregulă. În parteneriat cu sindicatul unității vom organiza cursuri de comunicare cu pacientul pentru toți angajații. Prioritate vor avea secțiile cu grad crescut de dificultate, precum ATI, Arși, UPU’, spun reprezentanții instituției.

De asemenea, susțin aceștia, au fost contractate servicii de proiectare pentru sistemul de ventilație și climatizare dedicat întregului Centru de Mari Arși.

Conform sursei citate, în această perioadă, personalul din Centrul pentru Arși a fost reinstruit în ceea ce privește igiena mâinilor, utilizarea echipamentului de protecție, măsuri în ceea ce privește izolarea bolnavilor și îngrijirea lor.

Totodată, s-au intensificat procedurile de curățenie și dezinfecție în toate spațiile.

Astfel, se arată în informare, există personal medical dedicat și se continuă acordarea de îngrijiri medicale pacienților internați.

‘Un singur pacient care suferă din cauza unei scăpări reprezintă un semnal de alarmă. Aceste lucruri nu trebuie și nu vrem să se mai întâmple’, transmit reprezentanții spitalului.