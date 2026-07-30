Descoperire macabră în Grecia: trupul unei britanice de 38 de ani, găsit într-o valiză abandonată. Pistele polițiștilor eleni nu exclud nicio variantă

Cazul a început pe 18 iulie, când un om fără adăpost a găsit valiza într-o clădire abandonată de pe strada Evelpidon, în cartierul Kypseli din Atena, potrivit informațiilor publicate de The Guardian.

Polițiștii greci au deschis o anchetă după descoperirea trupului și au încercat inițial să identifice victima prin bazele de date locale, doar că, după ce verificările nu au oferit rezultate, autoritățile au transmis amprentele către Interpol, solicitând astfel sprijin internațional.

În cele din urmă, identificarea a fost posibilă cu ajutorul informațiilor ADN furnizate de autoritățile americane.

Victima era o britanică de 38 de ani care ajunsese în Grecia la final de iunie

Femeia găsită moartă într-o valiză abandonată la Atena a fost identificată drept Elizabeth Jane Ross, o britanică în vârstă de 38 de ani, născută în Scoția în anul 1988, potrivit informațiilor publicate de The Guardian.

Anchetatorii au stabilit că aceasta ajunsese în Grecia pe 29 iunie, după o călătorie prin Cipru, iar înainte de dispariție se afla în Atena alături de mai multe persoane apropiate. Prietenii femeii au declarat că au văzut-o ultima dată pe 15 iulie, cu trei zile înainte ca trupul său să fie descoperit într-o clădire abandonată din cartierul Kypseli.

Poliția greacă încearcă acum să refacă ultimele zile din viața victimei și verifică imaginile de supraveghere, datele privind zborurile și eventualele rezervări făcute de femeie pentru a stabili unde a fost și cu cine a intrat în contact înainte de moarte.

Autoritățile elene nu au anunțat deocamdată cauza exactă a decesului și nu au prezentat o concluzie finală privind modul în care femeia a murit. Potrivit informațiilor prezentate de presa internațională, anchetatorii analizează mai multe ipoteze.

Purtătoarea de cuvânt a poliției elene, Konstantina Dimoglidou, a declarat pentru postul Skai TV că sunt analizate imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a reconstitui traseul victimei înainte de dispariție, potrivit The Guardian.

Telefonul femeii a rămas activ până când i-a fost dezvăluită identitatea

Un detaliu care a atras atenția anchetatorilor este faptul că telefonul femeii ar fi rămas activ până după momentul în care identitatea acesteia a fost făcută publică.

De asemenea, potrivit presei locale citate de The Guardian, rezultatele autopsiei indică faptul că femeia ar fi fost decedată de aproximativ opt zile înainte ca trupul să fie găsit. Nu ar fi fost observate semne evidente de luptă sau răni vizibile, însă investigația continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor morții.

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