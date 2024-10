Rochia din oţel. Despre o întâlnire emoţionantă în viitor

O rochie din metal cântărind aproximativ 55 de kilograme, confecţionată din fire de oţel de 4 mm sudate, şi un costum tot din metal au fost create de un sculptor buzoian, fiind inspirate de fiica sa în vârstă de 3 ani. Lucrările simbolizează o întâlnire în viitor între tată şi adolescentă la vârsta de 18 ani, pe scena unui bal.

Rochia şi costumul din metal au fost realizate de artistul Andrei Răzvan Ghiţă la comandă, pentru un hotel din România, transmite Agerpres.

„Majoritatea sculpturilor sunt realizate pentru clienţi, iar această lucrare este destinată unui client ce dorea o zonă instagramabilă. Am căzut de acord să facem o rochie şi un costum, dar i-am dedicat-o fetiţei mele. Fata are 3 ani şi 8 luni. Realizez lucrări, dar secretul este în a le semna şi dedica persoanelor dragi. M-am gândit ca şi când fata mea ar împlini vârsta de 18 ani şi aş merge la un bal cu ea, la o petrecere, unde va exista un dans între tată şi fiică. Când eram mai mic, îmi plăcea foarte mult să desenez şi costume şi rochii. Mă trag dintr-o familie în care bunica era croitoreasă, iar mama tot croitoreasă”, a declarat, pentru Agerpres, Andrei Răzvan Ghiţă.

Potrivit sculptorului în metal, pentru piesa centrală, rochia, au fost folosite peste 70 de kilograme de fire din oţel şi respectă proporţiile unei femei cu o înălţime de 1,67 m.

Cele două piese poartă denumirea „Teo’s dress & Andrei’s suit” şi sunt dedicate fetei artistului, Iris Teodora.

„Sculpturile mele se împart în trei categorii, cea în fir de oţel, sudez fir de oţel de 4 mm, unul lângă altul, sculptură din piese reciclate de motoare şi sculptura din tablă debitată laser. Am folosit două tehnici, sculptura în fire de oţel, cu cea din tablă debitată. Rochia are în jur de 55 de kilograme în greutate, respectă proporţiile umane şi anatomia fizică şi se potriveşte unei fete de 1,67 m înălţime, iar costumul pentru bărbat, 1,78 m şi în jur de 25 de kilograme. La rochie se sudează cu sudură electrică simplă fir de 4 mm unul lângă altul, aşa se stabileşte forma şi se dau proporţiile. Aici s-au tocat undeva la 70 de kilograme de fir de oţel şi au mai rămas în jur de 25 de kilograme. La partea de tablă debitată s-a folosit o greutate de 25 de kilograme. Costumul preia un model de la rochie pentru a accentua legătura dintre mine şi fata mea. Am lucrat în jur de o lună, am vizualizat imaginea înainte de a face structura. Am denumit sculptura ‘Teo’s dress & Andrei’s suit’. Pentru sculptura în metal trebuie să ai aparat de sudură, flex, foarte multe pânze pe care le primesc prin intermediul unui sponsor, am un parteneriat cu o firmă care debitează ce am nevoie, piese din tablă debitate pe un CNC laser”, a precizat artistul.

Andrei Răzvan Ghiţă şi-a descoperit pasiunea de a realiza sculpturi din metal în urmă cu 8 ani, timp în care a studiat lucrări de specialitate care să îl ajute ulterior în munca sa din atelier. Rochia a fost vopsită în culori inspirate de frunzele ruginii ale toamnei, iar pentru costum a fost ales negrul mat.

„Costumul a fost vopsit în negru mat, iar rochia are o patină de argintiu şi cupru simbolizând culorile toamnei. Sculptura o să ajungă într-un hotel, poate fi vizionată oricând, pe de altă part,e arta trebuie să circule, să devină vizibilă. Totuşi, o parte din sufletul meu este acolo. Sculptură în metal fac de 8 ani, îmi plăcea de când eram mic să mă joc cu piesele lego, am început să recondiţionez biciclete şi cumva am ajuns aici. Am avut nişte piese vechi de biciclete pe care le recondiţionam şi am făcut un ceas de fier. Am aflat despre curentul steampunk, artă din fier reciclat, sculpturi din oţel şi apoi am început să studiez foarte mult. Am fost autodidact, am studiat cărţi de specialitate şi apoi am aplicat în atelier. Cele două lucrări sunt în stil steampunk, cu artă din fier reciclat”, explică Andrei Răzvan Ghiţă.

O fotografie care înfăţişează rochia în timpul procesului de creaţie din atelier, publicată pe pagina de Facebook de artist este însoţită de mesajul: „Nu are rost să spun cui dedic această sculptură, îmi doresc doar ca tu, tati, să ştii când o să fii mare şi o să găseşti această postare că te iubesc enorm, dar tu deja ştii asta!”.

Sursa foto: Andrei Răzvan Ghiţă – arhiva personală