Buzoianu spune, într-un interviu acordat pentru Libertatea, că de peste o lună, încearcă să discute cu Cristina Chiriac, procurorul general al României, dar că nu a fost primită în audiență.

„Nici nu voiam să menționez acest lucru, dar poate așa primesc și eu un răspuns.

Am trimis, cred că de o lună jumate, o întrebare fix pe o audiență, pe infracțiuni de mediu. Am revenit de mai multe ori și, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns.

Adică am fost trimisă la alt procuror. (…) Am rămas șocată, vă spun sincer, de acest lucru”, a explicat Buzoianu.

Sesizări pentru tăieri ilegale fără condamnați

Ea s-a plâns că, deși autoritățile din subordinea ei au făcut în ultimul an zeci de sesizări penale după ce au descoperit tăieri ilegale de lemn, încă „nu avem condamnați”.

Întâlnirea cu procurorul general ar fi avut ca scop tocmai o discuție despre infracțiunile de mediu, despre dosarele penale care nu au finalitate în instanțele de judecată. O eventuală conectare a sistemelor informatice care monitorizează tăierile de lemn cu cele ale anchetatorilor ar fi de bun augur, crede Buzoianu.

Ea spune că la discuția cu Chiriac ar fi încercat să discute „cum putem să ne coordonăm mai bine activitățile (…), să vedem cum putem să facem să scădem fenomenul infracțional”.

O platformă nouă și necesitatea colaborării între instituții

În prezent, spune ea, pe zona de tăieri legale, din august va intra în funcțiune o platformă care va veni cu imagini satelitare și care va arăta unde s-au făcut tăieri legale.

„Ar fi fabulos dacă platforma aceasta ar putea să fie conectată și cu autoritățile de forță, ca să aibă și acces la datele respective. Avem în același timp, 300 de camere video pe drumurile din păduri”, spune Buzoianu.

Ca deputat USR, Buzoianu a propus înființarea unui „DNA al pădurilor”, însă Ministerul Public, din lipsă de procurori, s-a limitat la specializarea unor magistrați în domeniul infracțiunilor de mediu.