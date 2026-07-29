Diana Buzoianu încearcă fără succes să obțină o audiență la procurorul general. Care e tema discuției

„Am revenit de mai multe ori și, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns. Adică am fost trimisă la alt procuror. (…) Am rămas șocată, vă spun sincer, de acest lucru”, spune ministra Mediului.

Ana Dima
Diana Buzoianu încearcă fără succes să obțină o audiență la procurorul general. Care e tema discuției

„Am revenit de mai multe ori și, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns. Adică am fost trimisă la alt procuror. (…) Am rămas șocată, vă spun sincer, de acest lucru”, spune ministra Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că de mai mult de o lună încearcă o intrare în audiență la procurorul general, Cristina Chiriac, pentru o discuție despre infracțiunile de mediu și o coordonare între instituții. Nu doar că nu a fost primită în audiență, dar a fost trimisă la alt procuror: „am fost șocată”.

Buzoianu spune, într-un interviu acordat pentru Libertatea, că de peste o lună, încearcă să discute cu Cristina Chiriac, procurorul general al României, dar că nu a fost primită în audiență.

„Nici nu voiam să menționez acest lucru, dar poate așa primesc și eu un răspuns.

Am trimis, cred că de o lună jumate, o întrebare fix pe o audiență, pe infracțiuni de mediu. Am revenit de mai multe ori și, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns.

Adică am fost trimisă la alt procuror. (…) Am rămas șocată, vă spun sincer, de acest lucru”, a explicat Buzoianu.

Sesizări pentru tăieri ilegale fără condamnați

Ea s-a plâns că, deși autoritățile din subordinea ei au făcut în ultimul an zeci de sesizări penale după ce au descoperit tăieri ilegale de lemn, încă „nu avem condamnați”.

Întâlnirea cu procurorul general ar fi avut ca scop tocmai o discuție despre infracțiunile de mediu, despre dosarele penale care nu au finalitate în instanțele de judecată. O eventuală conectare a sistemelor informatice care monitorizează tăierile de lemn cu cele ale anchetatorilor ar fi de bun augur, crede Buzoianu.

Ea spune că la discuția cu Chiriac ar fi încercat să discute „cum putem să ne coordonăm mai bine activitățile (…), să vedem cum putem să facem să scădem fenomenul infracțional”.

O platformă nouă și necesitatea colaborării între instituții

În prezent, spune ea, pe zona de tăieri legale, din august va intra în funcțiune o platformă care va veni cu imagini satelitare și care va arăta unde s-au făcut tăieri legale.

„Ar fi fabulos dacă platforma aceasta ar putea să fie conectată și cu autoritățile de forță, ca să aibă și acces la datele respective. Avem în același timp, 300 de camere video pe drumurile din păduri”, spune Buzoianu.

Ca deputat USR, Buzoianu a propus înființarea unui „DNA al pădurilor”, însă Ministerul Public, din lipsă de procurori, s-a limitat la specializarea unor magistrați în domeniul infracțiunilor de mediu.

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7 comentarii

  1. Poate ‘o puneti” si de un „PROTOCOL SECRET” si faceti „cercetasi” si din padurari!

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  2. Nu ai ce căuta la Parchetul General să faci trafic de influență. Corect procedează Cristina Chiriac, procurorul general al României.

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  3. Procuroarea generala este o dubiosenie care a fost anchetata penal si care a fost pusa acolo de nd la comanda psd. Daca nu vrea gheara de shobo Lan psd sa o primeasca se vaita degeaba. Procuroarea generala este tot un fel de Lia savoniera interlopilor.

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  4. Ma,voi va dati seama ce GRAV e ? Si mai ma miram eu ca nu ma primea in audienta o rapanoasa de procuroare divortata,intr-un dosar FABRICAT pe genunchi.

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  5. Pentru catastrofa de la Praid ai înaintat vre-o acuzație oficială? …SCRISĂ!
    Că văz că și acolo ați mușamalizat, ca în atîtea alte cazuri grave! …nici o diferență.

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  6. N-ai nicio sansa cata vreme procurorii recunosc public ca ei si judecatorii sunt sub comanda penalilor PNL-PSD.

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