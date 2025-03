Djokovic a pierdut finala cu puștiul de 19 ani

Surpriză mare. Novak Djokovic a pierdut finala Miami Open, fiind învins de cehul Jakub Mensik, 19 ani, jucătorul pe care l-a ajutat la începutul carierei.

Jakub Mensik (54 ATP) s-a impus cu 7-6(4), 7-6(4), la capătul unui meci care a fost amânat mai multe ore din cauza ploii.

Mensik şi-a trecut în CV, la doar 19 ani, primul şi cel mai important trofeu din carieră.

Nole a ratat șansa de a-și trece în palmares titlul cu numărul 100.

„Dacă sunt aici, este datorită ţie. Am început să joc tenis datorită ţie. Am putut să mă antrenez cu tine. Nu e nimic mai frumos decât să joc cu tine în finala unui turneu. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, eşti o persoană incredibilă”, a spus Mensik la ceremonia de înmânare a trofeelor, care a luat forma unei predări de ştafetă.

„Mă doare să recunosc asta, dar ai fost mai bun în momentele importante, mai ales la serviciu”, a zâmbit Djokovic. „Pentru un jucător tânăr ca tine, aceasta este o mare calitate şi sunt sigur că o vei folosi des în viitor, Acesta este primul tău trofeu din multe altele”, i-a transmis Novak tânărului său adversar, care a devenit primul ceh care câştigă un Masters 1000 de la Tomas Berdych, la Paris, în 2005.

The Student Becomes The Master(s) Champion 🏆 The moment @mensik_jakub_ completed his 7-6 7-6 victory over Novak Djokovic! #MiamiOpen pic.twitter.com/GDqFHrvsPB — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2025

JAKUB MENSIK 2025 MIAMI OPEN CHAMPION 7-6(4) 7-6(4) vs Novak Djokovic Absolutely unreal display of elite movement, gargantuan spot serving and clutch situational tiebreak play Physically got the better of Djokovic who looked uncharacteristically off-balance on some big points pic.twitter.com/TPpwvkx3fA — TennisONE App (@TennisONEApp) March 31, 2025

🤯 WHAT A WAY TO WIN YOUR FIRST ATP TITLE, JAKUB MENSIK! 🏆 ❌ Upsets Djokovic 7-6, 7-6 to deny the 100th title, for now… 🎯 The serving under pressure was INSANE 👏 pic.twitter.com/2xc7Iwwo0E — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 31, 2025

Într-un interviu acordat pentru L’Équipe la Madrid, Mensik și-a amintit anul trecut de momentul în care a primit un apel total neașteptat de la Djokovic: „Ne odihneam când, din senin, a venit un telefon de la Djokovic. Era de la un număr sârbesc pe care nu îl știam. Am crezut că este o farsă, dar chiar a fost el. Novak este idolul meu, vă puteți imagina cât de fericit am fost vorbind cu el la telefon”, a transmis Jakub Mensik atunci, conform Eurosport.

Antrenorul lui Jakub a vorbit și el la superlativ despre sârb atunci, nevenindu-i să creadă că un campion ca el este atât de amabil: „Această invitație nu numai că i-a schimbat perspectiva lui Jakub, dar i-a deschis și noi uși în carieră”, a subliniat antrenorul său, Tomas Jozefus. „Djokovic ne-a deschis ușile care erau complet închise. Ne-a împărtășit totul”, a mai spus antrenorul lui Mensik.