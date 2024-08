(VIDEO)Djokovic, în lacrimi, câştigă primul său titlu olimpic

Novak Djokovic l-a învins pe Carlos Alcaraz şi a câştigat primul său titlu olimpic

Novak Djokovic, numărul doi mondial, a câştigat prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice, după un meci care a durat aproape trei ore.

Djokovi l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz cu 7-6 (7/3), 7-6 (7/2), în finala probei masculine de simplu, la Roland Garros.

Alcaraz, numărul trei mondial, care a câştigat turneul de la Roland Garros în iunie, l-a învins pe Djokovic luna trecută în finala de la Wimbledon.

Sâmbătă, italianul Lorenzo Musetti a obţinut bronzul, după ce l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime, cu 6-4, 1-6, 6-3.

