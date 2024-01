Djokovic, prima problemă din acest an!

Serbia a reușit să învingă Cehia cu scorul de 2-1, marţi, la United Cup, deşi Novak Djokovic a acuzat dureri la încheietura mâinii drepte.

Djokovic a avut nevoie de tratament în timpul meciului cu Jiri Lehecka (31 ATP), pe care l-a învins cu 6-1, 6-7 (3/7), 6-1. Astfel, au apărut îngrijorări pentru Nole care speră să câştige în această lună pentru a unsprezecea oară Openul Australiei.

„Din fericire am putut să termin meciul. Să vedem ce se va întâmpla acum„, a spus Djokovic la interviul de pe teren, la finalul partidei.

„La începutul sezonului, astfel de probleme pot să apară. Am știut să mă descurc și am găsit soluții din mers pentru a câștiga meciul„, a mai spus Novak la conferinţa de presă, întrebat despre cât de mari sunt problemele la mâna dreaptă.

Djokovic medical time out for the wrist injury after Lehecka takes the second set pic.twitter.com/Ouxl8TG5pM

— Talking Tennis (@TalkingTennisTT) January 2, 2024