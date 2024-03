Djokovic s-a despărţit!

Liderul ATP, Novak Djokovic, a anunţat miercuri sfârşitul colaborării cu croatul Goran Ivanisevic, cel care l-a antrenat timp de cinci ani.

„Îmi amintesc clar momentul în care l-am invitat pe Goran să facă parte din echipa mea. Era în 2018, iar Marian (Marian Vajda, fostul antrenor) şi cu mine căutam să inovăm şi să aducem puţină magie în duo-ul nostru. De fapt, nu numai că am adus serviciul, ci şi multe râsete, distracţie, clasări pe locul 1 la sfârşitul anului, realizări record şi încă 12 Grand Slam-uri (şi câteva finale) la număr de atunci. Am menţionat şi un pic de dramă? Goran şi cu mine am decis să nu mai lucrăm împreună de câteva zile. Chimia noastră pe teren a avut suişuri şi coborâşuri, dar prietenia noastră a fost întotdeauna solidă ca piatra. De fapt, sunt mândru să spun (nu sunt sigur că şi el este ) că, pe lângă faptul că am câştigat turnee împreună, am avut şi o bătălie secundară în Parchisi (joc de societate) care a durat… mulţi ani. Şi acel turneu nu se opreşte niciodată pentru noi”, a scris Djokovic pe Instagram.