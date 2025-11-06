Doi minori au desenat svastici pe morminte evreiești

Tinerii arădeni au profanat morminte dintr-un cimitir evreiesc. Aceștia au desenat mai multe simboluri fasciste.

De Rami Cristescu
Doi minori au desenat svastici pe morminte evreiești

Mai multe morminte profanate în Cimitirul Evreiesc din Arad. Blurate sunt mai multe svastici și o cruce celtică.

Tinerii arădeni au profanat morminte dintr-un cimitir evreiesc. Aceștia au desenat mai multe simboluri fasciste.

Doi minori din Arad au desenat svastici, cruci celtice, dar și alte însemne fasciste pe cinci morminte evreiești. Aceștia sunt cercetați și pentru spargerea geamului unei anexe din Cimitirul Evreiesc.

Minorii au desenat svastici pe mai multe morminte din Cimitirul Evreiesc. Svastica este simbolul reprezentativ pentru nazism, ideologie vinovată pentru genocidul a peste 6 milioane de evrei.

Tinerii au folosit un spray roșu. Aceștia au desenat și alte simboluri cu conotație fascistă. Unul este o cruce cu un cerc, denumită „Crucea Celtică”, simbol folosit de legionari. Au mai inscripționat și numărul „397”, anul morții „Episcopul Sfântul Martin din Tours”, una dintre personalitățile idealizată de Mișcarea Legionară.

Minorii sunt urmăriți penal pentru săvârşirea infraciunilor de distrugere, profanare de morminte, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

Distribuie articolul pe:

5 comentarii

Vezi toate comentariile (5)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro