Doi minori au desenat svastici pe morminte evreiești

Minorii au desenat svastici pe mai multe morminte din Cimitirul Evreiesc. Svastica este simbolul reprezentativ pentru nazism, ideologie vinovată pentru genocidul a peste 6 milioane de evrei.

Tinerii au folosit un spray roșu. Aceștia au desenat și alte simboluri cu conotație fascistă. Unul este o cruce cu un cerc, denumită „Crucea Celtică”, simbol folosit de legionari. Au mai inscripționat și numărul „397”, anul morții „Episcopul Sfântul Martin din Tours”, una dintre personalitățile idealizată de Mișcarea Legionară.

Minorii sunt urmăriți penal pentru săvârşirea infraciunilor de distrugere, profanare de morminte, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.