Doliul în lumea fotbalului. A murit neașteptat la 43 de ani

Șoc și lacrimi în lumea fotbalului din Germania și nu numai. Preşedintele clubului Hertha Berlin, Kay Bernstein, a murit neaşteptat la vârsta de 43 de ani, a anunţat marţi gruparea din liga secundă de fotbal a Germaniei, citată de presa străină.

Bernstein a fost un suporter ultra al clubului înainte de a fi ales în iunie 2022 preşedinte al clubului berlinez, o reuşită salutată în toată Germania ca o victorie a fanilor împotriva comercializării sportului.

”Hertha BSC deplânge moartea lui Kay Bernstein. Clubul a primit marţi vestea cumplită că preşedintele Kay Bernstein a murit pe neaşteptate la vârsta de 43 de ani. Întregul club, conducerea şi membrii personalului sunt şocaţi şi profund întristaţi de ştire”, a fost mesajul postat de Hertha pe platforma de socializare X, fostă Twitter.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită de club.

Hertha, care ocupă locul şapte în liga secundă, primeşte duminică vizita Fortunei Dusseldorf pe Stadionul Olimpic din Berlin.

The Bundesliga family is mourning the death of Hertha BSC president, Kay Bernstein. Our thoughts are with his family, friends, and everyone associated with the club. pic.twitter.com/71x6PXXHRw

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 16, 2024