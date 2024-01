Matrapazlâcuri la Casa Unirea. S-a trimis Corpul de Control

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunţat marţi că a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea, în urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administraţie referitoare la valorificarea unor produse de import prin această societate, nu doar din producţia autohtonă, urmând să ia „măsurile cele mai dure” dacă vor fi găsite nereguli.

„Situaţia nu este una bună, informaţiile sunt corecte (privind valorificarea produselor de import n.r.). În momentul de faţă am trimis Corpul de Control la Casa Unirea. Aştept raportul şi bineînţeles că voi lua deciziile care se impun. Am fost solicitat atât de Consiliul de Administraţie cât şi de AGA (Adunarea Generală a Acţionarilor) să transmit Corpul de Control către Casa Unirea. După finalizarea acestui control vi-l voi pune la dispoziţie”, a declarat, marţi, Florin Barbu, la finalul discuţiilor cu asociaţiile din sectorul bovin.

Acesta a fost întrebat care mai este situaţia la Casa Unirea în condiţiile în care prin această entitate nu sunt comercializate doar produse româneşti.

El a explicat că el nu poate interveni la Casa Unirea şi nu deţine informaţii referitoare la cantităţile de produse din import care se vând prin Casa Unirea.

„Aşteptăm raportul Corpului de Control. Eu nu pot să intervin în Casa Unirea. AGA şi CA mi-au adus la cunoştinţă, am trimis Corpul de Control şi sigur voi lua măsurile cele mai dure, dacă sunt nereguli, inclusiv transmiterea către autorităţile competente de control din România”, a adăugat Barbu.

Deşi în momentul de faţă Casa Unirea este viabilă economic pentru că are profit, Barbu a subliniat că rolul Casei Unirea este de a integra fermierii.

„Casa Unirea are profit foarte mic în prezent, dar rolul ei este de a integra fermierii. Spunea un domn fermier care este aici în zona de bivoli, că are marfă pe stoc de aproape un milion de euro, brânză de bivoliţă. De aceea l-am rugat miercuri dimineaţa să vină la Ministerul Agriculturii, pentru că rolul nostru, al Ministerului Agriculturii – cine n-a înţeles, conducerea Casei Unirea – este integrarea fermierilor, nu să facem intermediere. Lucrul acesta va ieşi în raportul Corpului de Control şi vă asigur că această societate, Casa Unirea, va fi una din cele mai performante din ţară în perioada următoare. Pe proiectul de buget, inclusiv pe Casa Unirea, sunt acele centre de colectare legume şi fructe, vrem să facem nişte zone tampon pentru zootehnie, vorbim de sectorul ovin, de a colecta tot ceea ce înseamnă animale, berbecuţi, pentru că societatea trebuie să aibă contracte directe cu ţările arabe. Ne dorim ca marfa pe care fermierii noştri o produc să fie plătită pe loc, o dată ce intră în aceste centre, iar Casa Unirea are rolul de a încheia contracte şi de a încasa bani cu ţările arabe”, a explicat el.

Întrebat dacă va schimba modalitatea de selecţie a fermierilor care vor veni să aducă marfa la Casa Unirea, Barbu a mai spus că totul va fi introdus într-un sistem informatic.

„Se vor pune într-un soft, toţi beneficiarii vor solicita anumite produse pe bază de reţete, acei beneficiari care vor să se înscrie în programul privind integrarea alimentelor în magazinele de retail din România. Fermierii români vor veni pe baza acelor reţete şi Casa Unirea va valorifica acele produse româneşti în magazinele din România. (…) După finalizarea actului de control din cadrul Ministerului Agriculturii, vă promit solemn Casa Unirea nu va mai vinde decât produs românesc”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Casa Română de Comerţ Agroalimentar Unirea SA este o societate naţională înfiinţată în 2018, în primul mandat al ministrului Agriculturii, Petre Daea, cu scopul de a valorifica producţia agricolă naţională. Obiectivul acesteia era de a deschide un lanţ de 60 de magazine cu produse româneşti provenite de la mici producători. Doar două magazine au fost deschise, unul în Bucureşti şi altul în Sibiu, până când proiectul a fost sistat, respectiv în noiembrie 2019, în mandatul ministrului Adrian Oros.

Activitatea societăţii a fost reluată în luna octombrie 2022, în al doilea mandat al lui Petre Daea, după trei ani de întrerupere, odată cu semnarea unui prim contract cu producătorii agricoli pentru 100 de tone de legume.