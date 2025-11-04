Dosare penale în Maramureș și Bistrița-Năsăud. Zeci de percheziții pentru tăieri ilegale și furt de arbori

Parchetul de pe lângă instanţele competente coordonează împreună cu poliţia o serie de acţiuni operative în judeţele Maramureș și Bistrița-Năsăud relatează Agrepres. Acţiuni care au vizat sediile firmelor de exploatare forestieră, depozite de masă lemnoasă şi puncte de lucru suspectate că ar fi facilitat tăieri fără drept sau comercializarea arborilor. Ancheta arată că prejudiciul adus fondului forestier este semnificativ, iar implicaţiile asupra mediului şi economiei locale sunt grave.

Surse judiciare spun că au fost puse în aplicare mai multe mandate de percheziţie şi de aducere, iar probele colectate includ documente de transport lemnos fără aviz, arbori tăiați în zone protejate sau fără respectarea legislației silvice. Ancheta continuă pentru a stabili toate persoanele implicate şi pentru recuperarea prejudiciului.

Autorităţile forestiere, în colaborare cu poliţia, au precizat că vor propune măsuri de sechestru asupra bunurilor firmelor implicate şi confiscarea materialului lemnos. Totodată, este vizată şi stabilirea lanţului complet al valorificării ilegale de la tăierea arborilor până la comercializarea lor

România pierde anual milioane de metri cubi de lemn din cauza tăierilor ilegale, iar regiunile Maramureș și Bistrița-Năsăud sunt printre cele mai afectate. Conform datelor oficiale, doar în 2024 au fost depistate peste 9.000 de cazuri de exploatări ilegale, o parte dintre ele în zone protejate din Munții Rodnei. Specialiștii atrag atenția că aceste tăieri nu doar că distrug ecosistemele, dar afectează și stabilitatea solului, cresc riscul de inundații și provoacă pierderi economice uriașe pentru comunitățile locale.

Potrivit legislației silvice, tăierea fără drept de arbori constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 7 ani, în funcție de gravitatea faptei și de valoarea prejudiciului. În plus, transportul și comercializarea materialului lemnos fără acte legale atrage sancțiuni suplimentare, inclusiv confiscarea vehiculelor și a bunurilor folosite în activitate.